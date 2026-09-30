Los fanáticos de los Leafs incendian a Sergei Bobrovsky en línea después de que el veterano arruinara la vuelta de novato para la primera selección

Uno de los enfrentamientos de la noche inaugural de la temporada de la NHL fue entre los Toronto Maple Leafs y los Montreal Canadiens.

Eso es algo que la gente siempre quiere ver, pero aún más este año debido al debut de la primera selección general de los Leafs, Gavin McKenna.

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También fue el debut en Toronto del ganador de la Copa Stanley y del Trofeo Vezina, Sergei Bobrovsky, y el veterano portero está recibiendo muchas críticas por no dejar que el novato tenga su momento bajo el sol.

Se ha convertido en una tradición que los jugadores que debutan en la NHL den una vuelta de novato. El resto del equipo permanece en el túnel mientras el novato llega primero al hielo para calentar y patina solo durante un par de vueltas.

Sin embargo, Sergei Bobrovsky es, como muchos porteros, supersticioso y una de sus peculiaridades tiene que ver con ser el primero en pisar el hielo.

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Entonces, Bobrovsky salió al hielo y se paró junto a los bancos mientras McKenna daba su vuelta de novato.

Dado que McKenna es visto como el tipo de jugador que puede alterar la trayectoria de una franquicia, muchas personas no estaban felices de ver a un veterano como Bobrovsky negarle su vuelta de novato.

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Creo que a McKenna probablemente no le importó mucho. No es que Bobrovsky estuviera en el área todo el tiempo.

Sin embargo, no luce bien, especialmente porque hubo otra cuasi controversia en la temporada baja que involucró a los dos.

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Cuando McKenna fue seleccionado, ya había fanáticos que lucían camisetas con el número 72 con su nombre en la espalda. Eso se debe a que es el número que había usado en juniors con los Medicine Hat Tigers de la WHL y en la NCAA con los Penn State Nittany Lions.

Sin embargo, hubo un pequeño problema cuando los Leafs trajeron a Bobrovsky: a él también le gusta usar el número 72.

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El veterano terminó con el número, y dado que el número 9 (es decir, 7+2 para los menos inclinados a las matemáticas) está retirado en Toronto, McKenna terminó con el número 92.

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A largo plazo, esto podría no ser una hamburguesa, pero es una manera difícil de comenzar la temporada en un mercado que siempre pone a su equipo bajo el microscopio.