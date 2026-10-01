Freddy, el querido mundialista, está de regreso en Estados Unidos y casi comete un error fatal recorriendo una famosa ciudad del sur

Todos recuerdan a Freddy, ¿verdad?

El invitado de Alemania a la Copa del Mundo se robó los corazones de los fanáticos del fútbol de todo Estados Unidos por su amor por el país anfitrión, documentando su viaje por los Estados Unidos en las redes sociales y brindando críticas entusiastas a lo largo del camino.

Bueno, Freddy está de regreso en Lower 48, esta vez pasando sus días en el sur de Estados Unidos y disfrutando del actual El mejor deporte del mundo: el fútbol universitario.

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Fredster ha estado en Auburn y LSU para ver un par de juegos de la SEC, y esta semana se encuentra en Magnolia State de camino a Alabama para un evento del Oktoberfest durante el fin de semana.

¿Y qué haces cuando te encuentras en Mississippi por un par de días? ¡Ve a pasar el rato en Jackson, por supuesto!

Espera, eso no puede estar bien. ¿Qué, Memphis ya estaba reservada para la semana?

Sí, nuestro querido Freddy decidió hacer una parada en la capital para tomar un poco de RnR, y cometió el pecado capital de pensar que iba a dar un paseo por la vieja y gay Paree en lugar de por la ciudad más mortífera, per cápita, de los Estados Unidos contiguos.

“¡Hola chicos, aquí Freddy! Solo estoy pensando en ir a Buffalo Wild Wings para comer algo rápido y luego caminar a través de una zona de guerra literal para disfrutar de las vistas y los sonidos del lugar”.

¿Este tipo leyó el itinerario de viaje o qué?

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Esta no es la primera vez que Freddy comete el clásico error de un turista, ya que tiene un viaje bien documentado en MARTA en Atlanta desde sus días como visitante de la Copa del Mundo.

La mejor parte es que casi todos en las redes sociales intentaban advertir a nuestro lieber freunde sobre los peligros de Jackson, Mississippi.

Mientras sus seguidores estaban frenéticos preguntándose si su amigo de Alemania estaba bien, Freddy aparentemente disfrutó de una buena comida en el gran restaurante estadounidense conocido como Chili’s y luego regresó sano y salvo a su cama de hotel.

Crisis evitada.

Tal vez Freddy pueda probar la lotería o dirigirse a Las Vegas a continuación, ya que le gusta mucho jugar con probabilidades.

No sé si es ignorancia o fortaleza testicular, pero nuestro chico pasó una noche en las calles de Jackson y vivió para contarlo.

Felicitaciones a ti, Fred-O.

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Ahora, no vuelvas a hacer algo así nunca más.