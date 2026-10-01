Francia: Cientos de estudiantes arrestados mientras aumentan las protestas por las condiciones escolares

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron el miércoles a más de 600 personas mientras se intensificaban las protestas en las escuelas secundarias de algunas partes del país.

Las autoridades dijeron que los enfrentamientos violentos y los ataques incendiarios también dejaron heridos a decenas de miembros del personal de seguridad.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, condenó lo que llamó una “escalada de violencia” fuera de determinadas escuelas.

La violencia dejó 83 policías y gendarmes heridos el miércoles, dijo, añadiendo que también resultaron heridos 32 profesores y alumnos. Las protestas afectaron a 356 escuelas, señaló el ministro.

Criticó “los ataques contra agentes del orden, el lanzamiento de proyectiles, los actos de violencia, los abusos verbales, los intentos de incendio y lo que equivale… a violencia urbana”.

El movimiento de protesta estudiantil comenzó en la región de Ile-de-France, alrededor de la capital, París, pero desde entonces se ha extendido a otras regiones. Imagen: Kenzo Tribouillard/AFP

¿Por qué los estudiantes protestan?

Adolescentes en francés lycÃ©es (equivalentes a las escuelas secundarias estadounidenses) han estado bloqueando sus escuelas desde la semana pasada.

Protestan por las clases superpobladas, la gran carga de trabajo, la mala calidad de los materiales didácticos y la escasez de docentes.

“Hay cucarachas y ratas por todas partes en la escuela”, dijo Fadila, una estudiante de 17 años, a la agencia de noticias Reuters. Dijo que las temperaturas en las aulas podrían oscilar entre sofocantes y bajo cero, dependiendo del clima.

El movimiento comenzó en la región de Ile-de-France, alrededor de la capital, París, pero desde entonces se ha extendido a otras regiones.

Las ciudades más afectadas el miércoles incluyen París, Burdeos en el suroeste y Lyon en el sureste, y la ciudad norteña de Lille, donde la policía volvió a utilizar gases lacrimógenos en los enfrentamientos, informó la agencia de noticias AFP.

¿Qué dijo el gobierno?

El presidente Emmanuel Macron dijo que las preocupaciones de los jóvenes eran legítimas pero que de ninguna manera podían justificar la violencia y los ataques contra agentes de policía y profesores, entre otros.

“Las escuelas secundarias están destinadas a ser abiertas y a compartir conocimientos. No están destinadas a ser bloqueadas o a quemar contenedores de basura”, dijo a los periodistas en Madrid.

Los adolescentes de los liceos franceses bloquean sus escuelas desde la semana pasada Imagen: Raphaël Lafargue/ABACA/IMAGO

Tanto Macron como Núñez acusaron a grupos de extrema izquierda de incitar a la violencia durante las protestas.

“Observamos que en ciertos lugares había individuos actuando como agitadores, personas que, además, se trasladaban de una escuela a otra para alborotar a estudiantes de secundaria y otros estudiantes e incitarlos a cometer actos de violencia”, dijo Núñez.

En los últimos días, funcionarios y políticos han denunciado a la izquierda Francia insumisa (Francia Insumisa o LFI) y su candidato presidencial Jean-Luc Melenchon por su retórica que, según dijeron, estaba avivando la ira de los estudiantes.

El lunes, Melenchon acusó al Gobierno de aplicar una “represión” con “evidentes matices racistas”.

“¡Fuera las manos de nuestra juventud!” escribió en las redes sociales, al tiempo que alentó a los activistas y funcionarios del LFI a apoyar las protestas siempre que pudieran.

El Primer Ministro Sébastien Lecornu calificó la acusación de racismo como “un insulto” y acusó a Mélenchon de “racializar un debate sobre la seguridad de los estudiantes y aumentar la división donde un político responsable debería buscar restablecer la calma”.

Editado por: Sean Sinico

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