Apoyándose en los puntos álgidos de la guerra cultural, Hegseth dice que ha transformado el ejército estadounidense

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Alex Wong/Getty Images

En una reunión en la Base del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, Quantico, en Virginia, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a cientos de oficiales militares subalternos y líderes alistados que la administración Trump ha logrado un cambio cultural en el ejército.

“Sin gordos, sin transexuales, sin barbas, sin bichos raros, sin débiles, sin radicales. Sólo guerreros”, dijo Hegseth el miércoles. “Los payasos ideológicos están fuera. Los vaqueros patrióticos están dentro, con las pruebas de testosterona encima”.

Hegseth ha prometido reducir lo que, según él, es un cuerpo inflado de oficiales de bandera desde que asumió el cargo en el Pentágono. Dijo que ya había logrado una reducción del 10% y que aspiraba a alcanzar el 20%. Pero sus despidos hasta ahora, y la forma poco convencional en que ha llegado a las juntas de ascenso para esencialmente poner fin a las carreras de algunos oficiales de alto rango, han generado críticas bipartidistas. Muchos de los despidos notables fueron de oficiales negros o mujeres, despedidos sin explicación a pesar de sus excelentes antecedentes de servicio.

El senador Jack Reed, DR.I., miembro de alto rango del Comité de Servicios Armados del Senado, emitió esta declaración:

“A lo largo de su mandato, el Secretario Hegseth ha tomado innumerables acciones imprudentes y partidistas que han dañado a nuestro ejército. Ha acabado con las carreras de docenas de nuestros oficiales superiores más destacados y se ha negado a explicar por qué. Las noticias de hoy deberían alarmar a todos los estadounidenses”.

En su discurso, Hegseth defendió sus políticas y afirmó que la retención y el reclutamiento, incluso entre mujeres y minorías, han aumentado. Llamó a la nueva fuerza “daltónica” y basada en el mérito. Hegseth tardó un tiempo considerable en criticar a los medios de comunicación por informar sobre la moral de las tropas y el agotamiento de las reservas de municiones en la guerra con Irán.

“Una prensa libre es, por supuesto, importante, pero el activismo partidista que difama intencionalmente a las tropas y la misión histórica que están emprendiendo es fundamentalmente antiestadounidense. Es enfermizo. Es una traición nacional. En realidad, es traición”, dijo.

A pesar de la guerra en Irán, ahora en su séptimo mes, el Pentágono no ha realizado una conferencia de prensa desde mayo, incluso con un cuerpo de prensa cuidadosamente seleccionado que simpatiza con la administración Trump.

El evento se hizo eco de una reunión del año pasado en la que Hegseth pronunció un discurso inusualmente partidista ante cientos de personas. de generales y almirantes, a pesar de la tradición fundacional del ejército estadounidense de evitar la política. Los oficiales de bandera permanecieron casi en completo silencio mientras Hegseth hablaba sobre cuestiones de guerra cultural mencionadas en su libro. La guerra contra los guerreros. Dijo que el discurso sobre el “Estado de la Fuerza” sería un evento anual, y este año no fue menos partidista, culpando a los generales anteriores y a los secretarios de defensa por su nombre por debilitar a los militares.

Hegseth también anunció nuevas iniciativas en torno a armas autónomas, innovación tecnológica, construcción de bases y producción nacional de suministros militares esenciales.

Prometió elevar a los capellanes militares y llamó a la fe religiosa el componente más esencial de nuestra república.

Esta semana, Hegseth también anunció el fin de los puestos civiles permanentes en las academias militares estadounidenses, lo que, según un comunicado de prensa del Pentágono, “reformaría nuestras instituciones educativas para garantizar que sigan centrándose en la letalidad y la preparación”.

Si bien en su discurso criticó a las instituciones académicas de élite por ser antiamericanas, Hegseth nombró cinco nuevas universidades que pondrán a prueba una relación mejorada con el Pentágono para producir candidatos a oficiales.