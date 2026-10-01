El Papa León reza por las víctimas de las devastadoras inundaciones en Nepal – Vatican News

El Papa León XIV expresa su dolor por la pérdida de vidas causada por las catastróficas inundaciones en Nepal, asegurando a los afectados su cercanía espiritual y rezando por los socorristas que buscan a cientos de personas desaparecidas.

Noticias del Vaticano

El Papa León XIV ha expresado su profundo pesar por la pérdida de vidas y la devastación generalizada causada por las inundaciones repentinas en Nepal.

En un telegrama enviado el jueves y firmado por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, el Papa encomendó las almas de los que murieron “a la clemencia del Todopoderoso” y ofreció su más sentido pésame a los afligidos.

También aseguró su cercanía espiritual a todos los afectados por la catástrofe y rezó por el personal de emergencia que participa en las operaciones de búsqueda y salvamento en curso.

El telegrama concluyó con las oraciones del Papa pidiendo la asistencia y protección de Dios para el pueblo de Nepal.

Cientos de muertos o desaparecidos

Más de 350 personas han muerto en Nepal, mientras que más de 900 siguen desaparecidas después de que un devastador torrente de agua, barro y escombros arrasara comunidades cercanas a la frontera norte del país con China. Desafortunadamente, se espera que el número de muertos aumente a medida que se recuperen los cuerpos de debajo de los escombros.

Cientos más están desaparecidos en el vecino Tíbet, lo que eleva el número total de personas desaparecidas en la región afectada a casi 1.500.

Se cree que el desastre fue provocado por el colapso de parte de un glaciar del Himalaya, que provocó un aumento repentino en un sistema fluvial a lo largo de la frontera entre Nepal y China. Los científicos dijeron que la fuerza del colapso fue tan grande que los temblores resultantes inicialmente se confundieron con un terremoto.

Asentamientos enteros quedaron inundados, mientras que carreteras, puentes, instalaciones eléctricas y otras infraestructuras esenciales quedaron destruidas o gravemente dañadas. Las inundaciones también afectaron a un importante cruce fronterizo, cortando rutas de transporte y comerciales.

Muchos de los desaparecidos son visitantes extranjeros que habían viajado a la región en peregrinación al monte Kailash y al lago Mansarovar, lugares considerados sagrados por hindúes, budistas, jainistas y seguidores de la religión Bon.

Continúan las operaciones de rescate

Miles de soldados, policías y trabajadores de emergencia han sido desplegados en las zonas afectadas. Se están utilizando helicópteros para llegar a comunidades aisladas, evacuar a los supervivientes y entregar alimentos, suministros médicos y otras formas de asistencia de emergencia.

Las operaciones se están complicando por los daños en las carreteras, el difícil terreno montañoso y el peligro continuo de deslizamientos de tierra y nuevas inundaciones.

La ayuda internacional ha comenzado a llegar, y los países vecinos, las Naciones Unidas y las organizaciones humanitarias ofrecen personal, suministros y asistencia financiera.

La tragedia también ha renovado las preocupaciones sobre la creciente amenaza que representa la inestabilidad glacial en el Himalaya, donde el aumento de las temperaturas está acelerando el derretimiento y el retroceso de los glaciares.