Los ministros de la UE reflexionan sobre nuevas formas de frenar la migración irregular en medio de un creciente apoyo a los partidos de extrema derecha

Los ministros del Interior de los países de la Unión Europea se reunieron en Luxemburgo el jueves para discutir formas de fortalecer los controles fronterizos y frenar la migración indocumentada hacia el bloque de 27 miembros.

Tras las conversaciones, aprobaron una nueva regulación para impulsar las deportaciones de inmigrantes irregulares.

Permitirá a los estados miembros establecer los llamados centros de retorno fuera de la UE para los inmigrantes que están obligados legalmente a abandonar el bloque pero que no pueden ser devueltos a sus países de origen.

Países como Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y los Países Bajos han estado explorando opciones para cambiar la política migratoria y establecer centros de migrantes.

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¿Qué dijeron los ministros?

“En lo que respecta a los centros de retorno”, dijo a los periodistas el Ministro del Interior danés, Morten Bodskov, “está progresando muy bien”.

“Vamos en la dirección correcta”, afirmó sin dar más detalles.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, dijo que había conversaciones “preliminares” sobre los centros de retorno, pero se negó a decir qué países estaban involucrados.

Se necesita más trabajo para garantizar que cualquier acuerdo resista posibles demandas, dijo.

“Estos acuerdos deben ser sostenibles a largo plazo”, señaló Dobrindt, añadiendo que, no obstante, tiene esperanzas de que se pueda cerrar un primer acuerdo a finales de año.

El ministro holandés de Migración, Bart van den Brink, dijo que una misión técnica ya visitó un posible país anfitrión a principios de septiembre.

Los partidarios de esta política dicen que los centros de retorno podrían facilitar las repatriaciones y actuar como un elemento disuasivo para los posibles inmigrantes irregulares.

Pero los críticos cuestionan su legalidad y argumentan que violan los derechos fundamentales de los inmigrantes.

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¿Suspender el proceso de asilo en emergencias?

El jueves, Grecia incluso propuso suspender temporalmente las solicitudes de asilo en situaciones de emergencia. El derecho a solicitar asilo está garantizado por la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Atenas argumentó que las reglas actuales son inadecuadas para manejar llegadas masivas como en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, este verano.

El gobierno español estima que más de 72.000 inmigrantes entraron en Ceuta a finales de julio. Si bien la mayoría de ellos han regresado desde entonces, unos 10.000 permanecen, lo que refuerza los llamados en algunas capitales de la UE a un enfoque más duro. El gobierno español ha dicho que sólo los menores y pequeños grupos de personas que entraron en Ceuta fueron llevados a la España continental.

La propuesta de Grecia pareció obtener el apoyo de algunos estados miembros.

“Tenemos que encontrar una manera legal de no incluirlos en el procedimiento de asilo”, afirmó el ministro holandés de Migración, van den Brink. “En situaciones como la de Ceuta, debería tratarse como una cuestión de gestión de fronteras y no como una cuestión de asilo”.

Cuando se le preguntó si veía posible una suspensión del asilo bajo la nueva ley de emergencia, Magnus Brunner, comisario de Migración de la UE, dijo: “Europa necesita los medios para proteger sus fronteras en todo momento”, al tiempo que subrayó que “siempre cumpliremos con los derechos y valores fundamentales”.

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Planes para reducir la migración irregular

Las conversaciones de los ministros del Interior se producen en un momento en que la migración indocumentada sigue siendo una prioridad en la agenda política de la UE, y los partidos de extrema derecha ganan cada vez más apoyo en todo el bloque.

La situación ha empujado a muchos gobiernos a adoptar políticas migratorias más estrictas centradas en los controles fronterizos, la disuasión y los retornos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este mes que la Comisión propondrá una herramienta de emergencia para que los países afronten mejor los movimientos migratorios masivos.

Pero aún se están resolviendo los detalles.

También hay planes para fortalecer la agencia fronteriza de la UE, Frontex, y muchos enfatizan la necesidad de que la organización tenga una fuerza de intervención rápida que pueda intervenir en crisis fronterizas.

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Editado por: Sean Sinico