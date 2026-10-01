Christa Pike en estado crítico tras sobrevivir a dos inyecciones letales, dice abogado

Pike tenía 18 años cuando ella y su entonces novio, Tadaryl Shipp, golpearon, torturaron y mataron a Slemmer, de 19 años.

Su intento de ejecución el miércoles fue objeto de una batalla legal de último minuto. Esto culminó cuando la Corte Suprema de Estados Unidos permitió que se siguieran adelante con las inyecciones letales.

La madre de Slemmer, May Martinez, que estaba entre los que querían que se llevara a cabo la ejecución y que viajó a Tennessee para presenciarla, dijo a NBC News después del fallido intento que “fue un desastre”.

El jueves por la tarde, los abogados de Pike ofrecieron más detalles sobre lo sucedido durante el intento de ejecución, describiendo una escena desgarradora rodeada de secreto.

“Anoche, el equipo de ejecución intentó establecer una vía intravenosa durante una hora”, dijo Spivey. “Conté al menos siete agujas utilizadas sólo en su brazo izquierdo, una de las cuales parecía estar doblada cuando se la quitaron después de un intento fallido”.

Spivey dijo que los observadores fueron mantenidos en una habitación oscura detrás de una cortina cerrada, después de que se administró la segunda dosis letal y “estaba claro que la señorita Pike todavía respiraba” minutos después.

“Nadie sabía lo que estaba pasando detrás de esa cortina”, dijo Spivey. “No tenía idea de cuándo y si los profesionales médicos comenzaron a ayudar”.

Spivey dijo que el gobernador del estado debe conmutar la sentencia de Christa ahora, una solicitud que fue denegada anteriormente.

Stephen Ferrell, otro de los abogados de Pike, dijo que también estaban analizando otras opciones legales.

“Queremos pensar en esto y queremos asegurarnos de que Christa se recupere y tenga alguna opinión sobre lo que quiere”, dijo.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente y dijo el jueves que la investigación sobre la fallida ejecución de Pike “será exhaustiva”, añadiendo que “llevará tiempo”.

“Hay muchas preguntas”, dijo Lee. “La gente de nuestro estado merece que se respondan esas preguntas, y para eso es esta investigación”.

Lee no ha dejado claro quién llevará a cabo la revisión independiente de los procedimientos de ejecución del estado.

Su orden de suspender todas las ejecuciones se superpondrá a la ejecución prevista para el 3 de diciembre del asesino convicto Gary Sutton.

El Departamento Correccional de Tennessee, que manejó la ejecución, emitió un comunicado defendiendo su manejo del caso.

Dijo en un comunicado que “siguió cada paso del protocolo de ejecución establecido legalmente por el Estado y aprobado por la Fiscalía General”.

“La inyección letal química en el protocolo ha sido consistentemente efectiva y el protocolo no permite procedimientos adicionales más allá de los que se llevaron a cabo esta noche”.

Pike recibió dos dosis del químico pentobarbital, de acuerdo con el protocolo estatal, cuando el primer intento falla, pero todavía estaba viva después, según documentos judiciales de sus abogados.

“Esta ejecución está causando a la señora Pike una agonía innecesaria y violando su derecho a ser ejecutado sin castigos crueles e inusuales”, dijeron sus abogados.

La oficina del fiscal general de Tennessee dijo en un comunicado que estaba de acuerdo con la decisión de solicitar una investigación y añadió: “Necesitamos saber qué pasó”.

La senadora republicana estadounidense Marsha Blackburn, candidata a gobernadora de Tennessee, calificó la situación de “trágica”.

“Si bien debería haber una revisión exhaustiva de lo sucedido y de por qué fracasó el proceso, la respuesta es simple: traer de vuelta la silla eléctrica”, dijo Blackburn.

La demócrata Jerri Green, oponente de Blackburn, la criticó por querer “recuperar una de las formas más crueles de pena capital”.

“Como gobernador, pondría una moratoria sobre todas las ejecuciones futuras”, dijo Green en X.

Esta es la segunda vez en 2026 que los funcionarios de Tennessee intentaron y no lograron ejecutar a un prisionero.

En mayo, la ejecución de Tony Carruthers fue cancelada después de que el personal no pudo encontrar una vena para administrar una droga letal. Carruthers recibió un indulto de un año.

Con información adicional de Stephanie Hegarty, corresponsal del Servicio Mundial