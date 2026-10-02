El FBI arresta a un hombre de Massachusetts acusado de acosar a la podcaster conservadora Katie Miller

El FBI arrestó el jueves a un hombre acusado de acosar a la exasesora de la administración Trump, Katie Miller, dijo a NBC News un funcionario de la administración familiarizado con la investigación.

John Anthony Proia III, de 41 años, fue arrestado y acusado de acoso por acusaciones de que llamó, envió mensajes de texto y dejó mensajes de voz con “mensajes inquietantes” sobre la víctima, que fue descrita como un ex asesor político, y su marido, que actualmente es un empleado de alto nivel del gobierno federal, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

El Departamento de Justicia no nombró a Katie Miller, aunque un funcionario de la administración familiarizado con la investigación confirmó a NBC News que la víctima es Miller, quien está casada con el subjefe de gabinete de políticas de la Casa Blanca, Stephen Miller, y presenta un popular podcast conservador.

“Gracias Todd Blanche, Leah Foley y la oficina local del FBI en Washington por mantenernos seguros a mí y a mi familia. Es bueno ver a un gran jurado de Boston acusar a este hombre”, escribió Miller en una publicación en X el jueves, refiriéndose al Fiscal General Todd Blanche y a la Fiscal Federal Leah Foley.

Proia fue acusado formalmente por un gran jurado federal en Boston el jueves por un cargo de acoso cibernético después de haber sido arrestado ese mismo día. Supuestamente contactó al exasesor político más de 40 veces en el transcurso de menos de dos meses, según el Departamento de Justicia.

El acusado también supuestamente envió mensajes inquietantes a los padres de Miller durante el período de agosto de 2026 a septiembre de 2026 citado en los documentos judiciales.

“Como se alega en la acusación, el acusado atacó repetida e implacablemente a la víctima, su esposo y su familia con comunicaciones profundamente perturbadoras que perturbaron profundamente sus vidas”, dijo Foley en un comunicado.

Ted Docks, agente especial a cargo de la División de Boston del FBI, escribió en un comunicado el jueves que Proia fue arrestada “por supuestamente participar en una campaña sostenida de acoso para asustar a esta víctima y su familia, infligiendo una angustia emocional significativa”.

Proia hizo las llamadas, envió mensajes de texto y dejó mensajes de voz desde “una serie en constante cambio de números de teléfono desconocidos” a Miller, que vive en el área de Washington, DC, dijo el Departamento de Justicia.

El departamento agregó que esos números de teléfono se obtuvieron a través de aplicaciones que brindan números de teléfono gratuitos para llamar y enviar mensajes a través de Voz sobre Protocolo de Internet. Las aplicaciones permiten al usuario ocultar su identidad y generar fácilmente nuevos números de teléfono, según documentos judiciales.

Según documentos judiciales, Miller a veces recibía múltiples comunicaciones de Proia en un día, incluidas llamadas realizadas a altas horas de la noche. Miller respondió algunas de las llamadas, pero Proia también dejó mensajes de voz, dijo el Departamento de Justicia.

Las llamadas “fueron supuestamente hechas por lo que parecía ser un hombre que llamaba empleando un tono amenazador y a menudo usando groserías”, dijo el Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia también detalló algunos mensajes de texto enviados a números de teléfono asociados con los padres de Miller.

En un mensaje, Proia supuestamente le escribió a la madre de Miller, llamando a Stephen Miller “malvado” y a Katie Miller una “criatura”. Otro mensaje supuestamente incluía una foto de Katie Miller, mientras que otro decía: “Dios mío, ¿cómo puedes estar orgulloso de esta inmundicia?”

En un mensaje de texto al padre de la víctima, Proia supuestamente escribió: “Hola [first name of victim's father]¿cómo te va? Espero que el matrimonio de su hija con un judío nazi/supremacista blanco funcione para usted y [first name of victim's mother]. ¿La criaste para que fuera basura o eso sucedió de forma natural?

El arresto de Proia se produce después de que Bloomberg informara durante el fin de semana que dos altos funcionarios del FBI en Washington fueron degradados y reasignados a la sede del FBI debido a preocupaciones de que la agencia no se estaba moviendo lo suficientemente eficientemente para investigar las llamadas telefónicas amenazantes hechas a Miller, dijeron a Bloomberg tres personas familiarizadas con el asunto.

Darren Cox, subdirector a cargo de la oficina de campo de la agencia en Washington, dijo en una declaración a Bloomberg que la medida fue una decisión de personal tomada a nivel de la oficina de campo basada en “nuestra evaluación constante de las necesidades de la misión”.