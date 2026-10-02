La estrella de ‘Yellowstone’ Neal McDonough se niega a ver series exitosas por una razón ‘dolorosa’

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Neal McDonough puede ser conocido como uno de los villanos más despiadados del universo de “Yellowstone”, pero hay una cosa que el propio actor nunca ha hecho: ver el programa.
McDonough, de 60 años, interpretó al despiadado empresario Malcolm Beck en la exitosa serie de Taylor Sheridan, apareciendo en seis episodios durante la segunda temporada.
Pero revivir la actuación es algo que McDonough admitió que evita.
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“Nunca lo he visto. Sabes, no veo ninguna de mis cosas”, dijo McDonough en el podcast “Arroyo Grande”.
Continuó explicando por qué se niega a verse a sí mismo en la pantalla.
“Como actor de método, te lo puedo decir si miro un fotograma; por eso no miro ninguna de mis cosas. Si miro el fotograma de un espectáculo de hace 20 años, sé exactamente lo que estaba pensando. Conozco la canción en la que estaba pensando. Sé adónde iba. Así que volver a mí a veces puede ser realmente traumático y doloroso”, compartió.
Incluso asistir a los estrenos de sus propias películas no significa necesariamente que verá el producto terminado.
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“Iré a los estrenos de nuestras películas y haré la alfombra roja. [His wife] Ruvé y yo entraremos, saldremos, tomaremos una buena cena en algún lugar y después iremos a la fiesta. —¿Te gustó la película? ‘Fue genial. Fue asombroso. Me encantó.” Simplemente no me gusta mirarme a mí mismo”, dijo.
Y a McDonough no le quita el sueño saber si cumplió en una escena en particular.
“Estuve allí ese día”, dijo. “Sé que hice un gran trabajo porque Dios me dio un talento. Soy terrible golpeando clavos. No soy muy bueno contando chistes. Pero como dijo Ruvé, ‘Hombre, puedes actuar'”. Por eso no necesito mirar para ver si estuvo bien o no. Me siguen contratando ¿no? Si siguen contratando algo debo estar haciendo bien”.
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Su decisión de evitar ver “Yellowstone” se produce años después de un capítulo doloroso en la vida de McDonough que lo dejó preguntándose si su carrera en Hollywood había terminado.
McDonough ha afirmado que fue despedido de “Scoundrels” de ABC en 2010 después de negarse a realizar escenas íntimas con una coprotagonista femenina, diciendo que la decisión efectivamente descarriló su carrera y lo dejó en dificultades financieras y personales.
“¿A qué hora está abierto el bar? Ese era generalmente mi proceso de pensamiento en aquel entonces”, explicó a Fox News Digital en mayo. “Me despidieron de un programa porque no besaba a una mujer. Nadie me contrataría porque pensaban que era un loco religioso, y es que amo tanto a mi esposa. Y nadie puede entenderlo, nadie puede entenderlo”.
McDonough también habló abiertamente sobre su lucha con el alcohol durante ese período.
Dijo que “siempre fue un bebedor”, pero que “se convirtió en un problema grave” después de decir que Hollywood lo había prohibido.
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“Perdí la casa, perdí los autos, lo perdí todo”, dijo.
Entonces intervino su esposa, Ruvé.
“Ella me agarró y me dijo: ‘Somos nosotros o la botella, tú eliges'”, recordó McDonough. “Y nunca miré hacia atrás”.
El ultimátum cambió todo para el actor de toda la vida.
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McDonough y Ruvé han estado casados durante casi 23 años. Comparten cinco hijos y también han construido una sociedad profesional, produciendo proyectos juntos, incluidos “Boon”, “The Warrant: Breaker’s Law”, “Homestead” y “The Last Rodeo”.
La pareja se conoció mientras McDonough filmaba “Band of Brothers” en 2000 y se casaron el 1 de diciembre de 2003.
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