Jürgen Klopp dejó fuera a sus ‘mejores’, pero Alemania mejoró enormemente. Florian Wirtz fue clave.

Después de 47 días, tres partidos y 44 jugadores en la plantilla, Jürgen Klopp consigue su primera victoria como entrenador de la selección masculina de fútbol de Alemania. Una sencilla victoria por 2-0 sobre Serbia en la Liga de las Naciones el jueves significó que el ex entrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund evitó convertirse en el primer técnico de Alemania en ganar cualquiera de sus primeros tres partidos.

“Estoy muy feliz hoy”, dijo Klopp a la emisora ​​pública alemana ZDF. “Estuvimos excepcionales defendiendo y teniendo el balón. Simplemente jugamos un fútbol maravilloso”.

Klopp había llamado la atención al nombrar dos equipos para los cuatro partidos de esta ventana internacional ampliada. Pero después de un empate un tanto afortunado contra Holanda y una sorprendente derrota ante Grecia con el equipo más veterano, quedó en manos de los de abajo en el orden jerárquico poner las cosas en marcha el jueves en Munich.

Bischof marca el primer gol en casa

Eso significó un once inicial completamente nuevo y debuta con el “portero Jonas Urbig” y el “extremo Derry Scherhant”. Estos jugadores deberían “desarrollarse sin los mejores”, dijo Klopp antes del partido. Y aunque Urbig no fue molestado por Serbia, su compañero de equipo en el Bayern de Múnich, Tom Bischof, dejó su huella al marcar el primer gol después de que Florian Wirtz, uno de los pocos jugadores veteranos, golpeara el poste. Fue el primer gol de Bischof con Alemania en apenas su segundo partido con la selección nacional.

Florian Wirtz (izquierda) y Tom Bischof fueron los goleadores de Alemania Imagen: Karl-Josef Hildenbrand/AFP

“Es indescriptible”, dijo Bischof tras el partido en el Allianz Arena del Bayern. “El estadio estaba en llamas. Lo dejé salir todo y estaba muy feliz”. Desafortunadamente, dijo, “me duelen un poco las rodillas por deslizarme sobre ellas. Pero eso no importa”.

Después de una serie de fracasos en torneos, el último nuevo amanecer para Alemania llega con un poco más de paciencia. Además del historial de Klopp, existe una aceptación general dentro y fuera del país de que Alemania ya no es un equipo de primer nivel.

“No somos el Bayern de Múnich del fútbol europeo”, dijo Klopp antes del partido. “Somos un equipo que necesita encontrar su equilibrio”.

Klopp: ‘Me gustó todo’

Si bien una victoria contra una Serbia limitada no cambiará eso, la naturaleza enfática de la actuación impresionó al nuevo técnico.

“Me gustó todo: la fase inicial, la sección intermedia y el final. Nuestra contrapresión estuvo fuera de serie”, dijo el hombre cuyo Gegenpressing (contraprensado) La táctica se convirtió en su marca registrada en Dortmund. “Podemos permitirnos el lujo de tomarnos todas las libertades y riesgos que queramos cuando volvamos a recuperar el balón. Todos estuvieron ahí durante nuestros momentos de presión”.

La segunda mitad trajo más debuts para jugadores que tal vez no hubieran formado parte de un equipo tradicional de 26 hombres. El extremo del Colonia Said El Mala y Vitaly Janelt del Brentford hicieron su debut en Alemania, mientras que Mika Baur del Celtic se convirtió en el internacional masculino número 1.000 del país.

Fue “surrealista”, dijo Baur. “Hoy fue un momento destacado para todos, no sólo para mí con mi debut”.

Wirtz aporta chispa y esperanza

Si bien Klopp pudo haber visto lo suficiente de algunos jugadores de la segunda línea para brindarles oportunidades en el futuro, la actuación del mediocampista del Liverpool Wirtz, quien anotó el segundo gol de Alemania, puede ser la más crítica de la noche.

Wirtz, de 23 años, ha luchado por encontrar su mejor forma en la Premier League y ha tenido altibajos en sus 47 partidos internacionales con Alemania. Un final fresco y sereno sugirió que Klopp puede convencer al jugador tan apreciado en el Bayer Leverkusen.

“Fue muy divertido. Cada uno de nosotros lo dio todo en el campo. Cumplimos con el plan de juego e hicimos casi todo bien”, dijo Wirtz, quien más tarde tomó el brazalete de capitán. “Los jugadores que me rodeaban me lo pusieron fácil. Tuvimos mucho movimiento en el medio. Estábamos todos entusiasmados”.

El desafío ahora para Klopp es determinar en cuáles de su amplio grupo de jugadores puede confiar para llevar a Alemania a la Eurocopa 2028 y más allá. El siguiente paso es una oportunidad de revancha contra Grecia el domingo en Salónica.

Editado por: Sean Sinico