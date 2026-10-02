Renee Good: La familia de una mujer estadounidense asesinada por un agente de ICE demanda a funcionarios de Trump

La familia de una mujer que fue asesinada por un agente de inmigración en Minneapolis ha anunciado dos demandas contra el gobierno estadounidense y miembros de la administración Trump.

Renee Good, ciudadana estadounidense, fue asesinada a tiros por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una importante redada de inmigración en enero. Millones de personas vieron el vídeo grabado de su asesinato y los residentes de la ciudad de Minnesota salieron a las calles para protestar.

Una demanda culpa al gobierno por su muerte, alegando que la operación creó “un ambiente sin precedentes para la violencia patrocinada por el Estado”, dijo un abogado de la familia.

Una portavoz de la Casa Blanca en un comunicado calificó las demandas de “infundadas”.

Las demandas fueron presentadas por el hermano de Good, Brent Ganger, y su socia, Becca Good.

Hablando públicamente por primera vez desde el tiroteo, Becca Good dijo en una conferencia de prensa sobre las demandas el jueves: “El mundo entero tuvo que ver cómo nuestro universo entero era destruido”.

“A todos nos robaron”, dijo mientras describía cómo el tiroteo afectó a sus tres hijos.

En una de las demandas, la familia acusa al gobierno de “agresión, agresión, encarcelamiento falso, infligir intencionalmente angustia emocional y negligencia que causaron la muerte de Renee”, según el abogado de la familia.

Cita la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios, que permite a los ciudadanos demandar al gobierno por lesiones personales, muerte o daños a la propiedad causados ​​por la negligencia de empleados federales.

La segunda demanda apunta al oficial de ICE Jonathan Ross, quien disparó contra Good, así como al subjefe de gabinete de la Casa Blanca Stephen Miller, a la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, al zar fronterizo de la Casa Blanca Tom Homan y a otros, alegando una “conspiración para interferir con los derechos civiles por parte de altos funcionarios federales, agentes federales de inmigración y actores privados”.

“Nuestro gobierno se ha convertido en una amenaza grave y mortal para sus propios ciudadanos”, dijo el abogado de la familia, Antonio Romanucci, en la conferencia de prensa del jueves.