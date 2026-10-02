“Es una pesadilla”. Ex refugiado, profesor sobre la nueva política de Medicaid de Trump

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i Eric Risberg/AP

Mustafa Rfat ha estado recibiendo recientemente llamadas telefónicas frenéticas de refugiados con discapacidad. A partir del 1 de octubre, los refugiados están perdiendo el acceso a Medicaid en todo el país debido a HR 1, el principal proyecto de ley presupuestario de la administración Trump que los republicanos aprobaron el verano pasado.

“Pasé estas últimas dos semanas hablando con muchos de ellos, literalmente aterrorizados por la realidad de que sus hijos con discapacidades están perdiendo cobertura”, dice. “Por ejemplo, un padre es un refugiado con discapacidad, con dos hijos con discapacidad, y simplemente no sabe cómo conseguirá los medicamentos”.

Rfat es profesor de trabajo social en la Universidad de Nebraska en Omaha y su investigación se centra en los refugiados con discapacidades, una experiencia que conoce de primera mano.

Cuando llegó a Estados Unidos como refugiado de Irak en 2011, la condición crónica que afecta su columna era grave. “Estaba en una situación muy mala”, dice. “No podía caminar. Tenía mucho dolor. No tomé mis medicamentos durante mucho tiempo. No fui al médico. Así que era una situación muy, muy difícil y vulnerable”.

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i Mustafa Rfat

Cuando se mudó de Alabama a Illinois y a Virginia Occidental tratando de encontrar vivienda y continuar su educación, Medicaid fue un salvavidas, dice Rfat. “Tuve que escalar esta gran montaña de aclimatarme a la cultura aquí, aprender inglés, lidiar con los traumas de la guerra, la pérdida de familiares, los desafíos que enfrenté, estar solo con una discapacidad”, dice.

“Estaba decidido y en esa determinación, Medicaid fue el factor más importante que hizo que mis sueños se hicieran realidad”. De hecho, dice que uno de los especialistas que lo atendió escribió su primera referencia para postularse a la universidad. Desde entonces se convirtió en ciudadano estadounidense, tiene una familia, un doctorado y un trabajo como profesor.

Ahora, está tratando de ayudar a los refugiados con discapacidades que enfrentan los desafíos de vivir la vida en los EE. UU. sin ese salvavidas. A partir del 1 de octubre, los refugiados se encuentran entre los grupos que perderán la cobertura de Medicaid.

Cientos de miles perderán cobertura

Sólo una pequeña porción de los inmigrantes legales han sido elegibles para inscribirse en Medicaid, incluidos los refugiados y solicitantes de asilo. Debido a los cambios a la “elegibilidad de Medicaid para extranjeros” en la Ley One Big Beautiful Bill que los republicanos aprobaron el verano pasado, un subconjunto aún más pequeño ahora tiene acceso. Se estima que 280.000 personas perderán Medicaid en octubre, según un análisis de KFF Health News.

Eso incluye a los inmigrantes admitidos en Estados Unidos por motivos humanitarios que están a la espera de que se les apruebe una tarjeta de residencia, explica Ben D’Avanzo, estratega principal del Centro Nacional de Leyes de Inmigración.

“Las personas que están perdiendo Medicaid y CHIP [the Children’s Health Insurance Program] “Se encuentran entre algunos de los inmigrantes más vulnerables: personas que han experimentado violencia en sus propios hogares o durante su viaje, que pueden tener condiciones físicas y mentales, que huyen de la persecución y la guerra”, dice. “Estas son personas a las que hemos acogido desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, y poblaciones que han tenido un apoyo bipartidista histórico muy fuerte”.

Rfat señala que los refugiados tienen más probabilidades de tener problemas de salud graves que otros grupos. “Más de un tercio de ellos tiene al menos un tipo de discapacidad: esto es lo que nos dice la investigación”, explica. En los campos de refugiados y durante la guerra el acceso a los médicos y a los medicamentos es difícil, y las condiciones simples pueden volverse graves y complejas.

Esa fue su propia experiencia con una enfermedad inflamatoria llamada espondilitis anquilosante. “Cuando llegué a Estados Unidos, muchos médicos me dijeron: ‘Eres uno de los peores casos que estamos viendo'”, dice. “Y ese es el caso de muchos refugiados que vienen aquí”.

En una declaración a NPR, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid escribieron que están promulgando la ley aprobada por el Congreso trabajando con los estados para implementar con precisión la política. No respondieron a una pregunta de seguimiento sobre el efecto de la política en los refugiados con discapacidades.

“Una vez que se produzcan estos cambios, estos grupos de inmigrantes se quedarán con muy pocas opciones de cobertura integral y asequible”, dice Drishti Pillai, directora de políticas de salud para inmigrantes en la organización no partidista de investigación de salud KFF.

“Todavía podrían comprar cobertura de precio completo en los mercados de ACA, pero eso a menudo es inasequible”, dice Pillai. “La cobertura patrocinada por el empleador también es una opción, pero muchos inmigrantes, especialmente aquellos que tienen Medicaid, no trabajan en empleos que no ofrecen cobertura patrocinada por el empleador, como trabajos en construcción, agricultura o servicios de alimentos”.

Ella dice que algunos estados están creando sus propias opciones de cobertura para estos grupos, pero muchos tienen presupuestos ajustados y enfrentan recortes aún mayores de Medicaid en enero. La mayoría de los estados también han optado por permitir que Medicaid continúe cubriendo a mujeres embarazadas y niños que de otro modo perderían cobertura.

D’Avanzo señala que las categorías de personas que pierden cobertura ahora eventualmente se convertirán en titulares de tarjetas verdes que serán elegibles para Medicaid.

“Así que se trata de personas que van a posponer la atención preventiva, que no van a tratar sus enfermedades crónicas, que van a renunciar a medicamentos importantes”, afirma. “Y luego, cuando vuelvan a ser elegibles para Medicaid en el futuro, una vez que hayan recibido su tarjeta de residencia, necesitarán atención mucho más especializada y atención mucho más costosa”.

Esperanza de cambio

Mustafa Rfat se dirige este fin de semana a su alma mater, la Universidad de Washington, en St. Louis, Missouri, para reunirse con unas pocas docenas de refugiados con discapacidades y compartir algunas de sus investigaciones recientes. Dice que la pérdida de Medicaid y de los beneficios alimentarios se cernirá sobre el evento.

“Es una pesadilla para la comunidad”, dice. Espera que el Congreso cambie de rumbo.

Ha decidido dedicar parte del evento a enseñar sobre el compromiso cívico. “Para comprender la importancia de votar cuando se convierten en ciudadanos, para comprender la importancia de estar al tanto de las políticas, de saber quiénes son sus representantes, cómo comunicarse con sus representantes”, dice.

“Estos son nuevos estadounidenses”, añade. “Estas personas no van a ninguna parte. Al empeorar su salud y su bienestar, no beneficiará a nadie”.