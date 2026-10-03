España: Protestas masivas después de que se rechazaran proyectos de ley de vivienda

Decenas de miles de personas protestaron en toda España el sábado para exigir viviendas asequibles.

Las protestas se producen un día después de que el parlamento español rechazara por estrecho margen dos proyectos de ley de emergencia diseñados para apoyar a los inquilinos y evitar los desalojos.

“Esto sólo demuestra que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos “a los partidos políticos, y no los políticos a “lo que la gente quiere”, y esto no puede seguir así”, dijo un manifestante de 26 años en Madrid a la agencia de noticias Reuters.

Son las últimas manifestaciones de una ola de acciones de una semana que comenzaron en respuesta al desalojo de una mujer de 87 años, Maricarmen Abascalin, en Madrid.

Los manifestantes exigieron viviendas asequibles Imagen: Javier Soriano/AFP

“Lo que estamos sintiendo en las calles es una nueva energía que no habíamos visto en mucho tiempo, una energía que demuestra que ocho días de poder popular pueden lograr más de ocho años de gobierno progresista”, dijo Valeria Racu, una de las portavoces del Sindicato de Inquilinos que organizó la protesta del sábado.

Protestas en decenas de ciudades

La policía dijo que alrededor de 70.000 personas participaron en la manifestación en Madrid. Los organizadores acercaron la cifra a 500.000 personas.

Se llevaron a cabo protestas adicionales en unas 50 ciudades más.

En la ciudad oriental de Valencia, la policía utilizó gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.

Docenas de manifestantes lograron ingresar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, un hito importante de la ciudad, antes de ser expulsados ​​por la policía.

Los manifestantes llenaron las calles de la capital española Imagen: Juan Barbosa/REUTERS

¿Qué sigue para el gobierno español?

Las medidas de emergencia propuestas por el primer ministro Pedro Sánchez incluían la renovación automática de los contratos de arrendamiento y restricciones al desalojo de inquilinos vulnerables. Sin embargo, el viernes los partidos de la oposición rechazaron los proyectos de ley.

Esta derrota enfureció a quienes habían estado protestando durante toda la semana contra el mercado inmobiliario cada vez más inasequible del país.

“Reclamamos un derecho fundamental: una vivienda digna, estabilidad y condiciones que nos permitan construir un proyecto de vida digno”, dijo a la AFP otro manifestante en Madrid, de 31 años.

Los manifestantes portaban carteles que pedían “el derecho a un techo”, entre otras consignas. Imagen: Javier Soriano/AFP

Los medios españoles informaron que Sánchez podría convocar elecciones anticipadas para noviembre después de que la legislación no fuera aprobada, y agregaron que el gobierno estaría observando de cerca las protestas del sábado antes de tomar una decisión.

La oficina de Sánchez declinó hacer comentarios sobre los informes.

Editado por: Dmytro Hubenko

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