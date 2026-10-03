Opinión: No es lo mismo un Halcón que un Ojo de Halcón

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i Allison Robbert/AP

Es posible que el senador Eric Schmitt de Missouri no haya tenido exactamente ojos de halcón en una audiencia del Comité Judicial del Senado esta semana cuando le preguntó al ex fiscal especial Jack Smith si había asistido a un partido de baloncesto de los Atlanta Hawks en febrero de 2024. Schmitt dio a entender que Smith se reunió en Atlanta con el fiscal de distrito que estaba investigando los cargos de fraude electoral contra el entonces ex presidente Trump.

Smith dijo: “Definitivamente no fui a un partido de los Hawks, estoy seguro de eso”, y el senador Schmitt respondió: “Creo que ya ha cometido perjurio”. Luego lo llamó “villano” y más nombres que preferiría no repetir a la hora del desayuno de un sábado por la mañana.

Un interrogatorio adicional de la senadora Amy Klobuchar de Minnesota estableció que Smith había asistido a un partido de baloncesto esa noche, pero no en Atlanta. Estaba en College Park, Maryland, para ver a los Terps de la Universidad de Maryland enfrentarse a Caitlin Clark y la Universidad de Iowa.

Los ojos de halcón de Iowa. No los Atlanta Hawks.

El senador demócrata Klobuchar sugirió al senador Schmitt, republicano: “Esa podría ser la confusión sobre los nombres del equipo, pero tal vez debería haberlo examinado más detenidamente… Creo que la gente debería tener claros los hechos antes de acusar a la gente…”.

Los nombres de los equipos deportivos pueden resultar confusos. Si te invito a un partido de los Panthers, ¿esperarías encontrarte conmigo para el inicio del partido en Carolina del Norte o para dejar el disco en Florida?

Pero, ¿fue la declaración errónea del senador Schmitt una metedura de pata inocente de la que se podía reír, como el entonces vicepresidente Dan Quayle, que sin querer deletreó mal la palabra “papa” a un estudiante de sexto grado de Nueva Jersey, o fue un esfuerzo público para desacreditar a Smith con información que no sería difícil de verificar?

“Por supuesto, teníamos información de que estaba en un partido de baloncesto”, dijo Schmitt al día siguiente a KTVI-TV en St. Louis. “Mi trabajo es hacer las preguntas y su trabajo es responder las preguntas…

“Pero supongo que en lo único en lo que Jack Smith y yo podemos estar de acuerdo es en que somos fanáticos de los deportes universitarios y del baloncesto universitario”. Esto es lo más cerca que estuvo el senador de decir que había cometido un error.

Para que conste: los Iowa Hawkeyes ganaron esa noche, 93 a 85. Caitlin Clark anotó 38 puntos. Y apuesto a que todos los que vieron recuerdan exactamente dónde estuvieron esa noche.