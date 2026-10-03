La policía antidisturbios se enfrenta a los estudiantes mientras las protestas educativas hacen estragos en Francia

Darmanin dijo que 735 de las 3.700 escuelas de Francia se vieron afectadas “de una forma u otra” por las violentas protestas.

Al anunciar los arrestos el viernes por la noche, Núñez dijo a la cadena de televisión francesa TF1: “Nos estamos deslizando hacia los disturbios y la violencia urbana, y estamos utilizando todos los medios intermedios para ponerles fin”.

Mientras tanto, el ministro de Educación, Édouard Geffray, afirmó que el movimiento había sido secuestrado por personas que no eran estudiantes.

Le dijo a la emisora ​​francesa BFMTV que los profesores habían dicho que “las personas que tenía delante no eran mis alumnos”.

Más temprano El viernes, un joven de 17 años fue detenido bajo sospecha de intento de homicidio tras las protestas en Belfort, en el noreste de Francia, donde un agente de policía fue atacado.

BBC Verify ahora ha autenticado dos videos que muestran al hombre, que luego fue identificado como un oficial por un ministro, siendo golpeado.

En las imágenes gráficas se ve a un grupo de jóvenes persiguiéndolo. El oficial cae al suelo y posteriormente recibe puñetazos y patadas múltiples en la cabeza.

Al menos 65 miembros del personal resultaron heridos en los disturbios, dijo el Ministerio de Educación.

En el suburbio parisino de Pantin, la policía cargó contra los manifestantes y realizó arrestos después de que se lanzaron proyectiles contra los agentes.

Mientras tanto, en Estrasburgo se lanzaron gases lacrimógenos porque la policía temía que las condiciones se volvieran más hostiles, según la agencia de noticias Reuters.

También se han incendiado contenedores de basura en Rennes y París.

“Por lo que a nosotros respecta, hemos ganado. Nuestra escuela está cerrada esta mañana”, dijo el viernes Lola, una manifestante de 16 años, a la agencia de noticias AFP.

Dijo que las acciones policiales habían empeorado las cosas.

“Esto nos enoja aún más: la policía no tiene derecho a golpearnos ni a usar gases lacrimógenos contra nosotros”, añadió.