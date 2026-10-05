Donald Trump dice que una “amenaza” llevó a Estados Unidos a trasladar bombarderos de la RAF Fairford

La RAF Fairford, en los Cotswolds de Gloucestershire, ha estado en el centro de un incidente que está siendo investigado por la policía antiterrorista.

Inicialmente, cinco hombres fueron arrestados bajo sospecha de delitos terroristas y posteriormente puestos en libertad bajo fianza. Un sexto hombre, de nacionalidad británica e iraní, también fue detenido posteriormente y puesto en libertad bajo fianza.

Tras la liberación de los primeros cinco hombres, Trump criticó la decisión y funcionarios estadounidenses sugirieron que Irán podría haber estado involucrado en el incidente.

Fuentes de Whitehall no han cuestionado que la decisión de Washington de retirar los bombarderos fue en respuesta al incidente en la base aérea de Gloucestershire.

Hablando más temprano el lunes, Rubio dijo que no vincularía directamente el incidente de la semana pasada con la decisión de retirar los bombarderos de la RAF Fairford.

Y añadió: “No es inusual ver movimientos de activos a diferentes partes del mundo basados ​​en ejercicios, redespliegues, cambios de gente y entrada de gente nueva, llegada de nuevos aviones y salida de aviones viejos”.

Rubio dijo que Estados Unidos todavía tenía plena confianza en la seguridad de todas sus bases y que las autoridades británicas habían sido muy cooperativas desde el incidente.

Vance dijo más tarde que los atacantes habían sido retirados por “mucha precaución”, añadiendo que Washington sentía que Irán estaba haciendo lo que había “hecho durante 49 años… que es participar en actos de terrorismo contra Estados Unidos y contra muchas otras personas”.

Días después del incidente en la RAF Fairford, el primer ministro Andy Burnham dijo que había “fuertes indicios” de que Irán había jugado un papel en el incidente, pero no proporcionó más detalles, mientras que Rubio dijo que había “claramente involucrado”[d] manos de un actor extranjero”, sin entrar en más detalles.

Teherán ha negado rotundamente cualquier implicación.

En julio, Irán dijo que “cualquier base utilizada para una agresión contra territorio iraní constituye un objetivo legítimo para nuestras fuerzas”.

La RAF Fairford, cerca del pueblo de Whelford, ha sido utilizada como lugar de operaciones avanzadas por la fuerza aérea estadounidense durante décadas.

En los últimos meses, Estados Unidos ha enviado bombarderos B-1 y B-52 desde la base hacia Medio Oriente, después de que el Reino Unido aprobara una solicitud de Estados Unidos para usarlos en ataques defensivos contra Irán.

El redespliegue de la RAF Fairford reducirá la capacidad de Estados Unidos para “incrementar rápidamente las incursiones contra Irán, reduciendo un poco el nivel de amenaza”, dijo a la agencia de noticias Reuters Christoph Bergs, analista de investigación del grupo de expertos en defensa Royal United Services Institute.

Sin embargo, el uso de la base ya había sido limitado dada la estipulación de Londres de que sólo debería usarse para ataques defensivos, añadió.

Los aviones podrían potencialmente enviarse a Diego García o a bases en el Golfo para reducir la necesidad de reabastecimiento de combustible en vuelo, pero eso dependería de la disponibilidad de capacidad, las negociaciones con los aliados y la seguridad, añadió Bergs.