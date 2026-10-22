Liberadas mujeres austriacas y suizas secuestradas en Níger: informe

Níger liberó a dos mujeres, una suiza y otra austriaca, después de más de un año de mantenerlas cautivas, según múltiples informes.

Las dos mujeres fueron trasladadas en avión a la ciudad de Bengasi, en el este de Libia, informaron medios de comunicación libios. informó el jueves.

La ciudadana austriaca, identificada por las autoridades austriacas como Eva G., y el ciudadano suizo, a quien el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo no ha identificado previamente, fueron secuestrados en Níger en 2025.

Eva G. tiene unos 70 años y la mujer sueca, identificada por los medios como Claudia Abbt, tiene 69 años, según los informes.

Eva G. fue secuestrada en la ciudad desértica de Agadez, en el centro de Níger, en enero de 2025. Abbt fue secuestrada en abril de 2025.

No quedó claro de inmediato qué grupo los retenía y qué demandas había hecho.

Un canal de noticias libio publica un vídeo de las dos mujeres liberadas del cautiverio

En un vídeo publicado por al-Masar TV de Libia.las mujeres parecían físicamente debilitadas.

Ambas mujeres agradecieron al subcomandante en jefe de las fuerzas armadas de Libia, Khalifa Haftar, y a su hijo, Saddam, por su liberación. Según se informa, Haftar supervisó la operación que liberó a las mujeres.

“Estuve como rehén durante un año y nueve meses”, dijo Eva G., mientras que Abbt dijo estar “feliz de ser libre”, agradeciendo también a Haftar.

Libia y Níger comparten una frontera de cientos de kilómetros de largo, que atraviesa el desierto del Sahara y conecta con Argelia y Chad a ambos lados. Libia ha luchado por recuperarse del caos que siguió al levantamiento de 2011 respaldado por la OTAN que derrocó al antiguo gobernante Moammar Gaddafi.

Por el momento, dos gobiernos compiten por el poder allí: una administración reconocida por la ONU encabezada por el primer ministro Abdulhamid Dbeibah y su rival en el este, respaldado por Haftar.

Editado por: Roshni Majumdar

Nota del editor: DW aún no ha verificado de forma independiente el vídeo difundido por el canal de noticias libio que muestra a las dos mujeres, ahora liberadas, hablando ante la cámara.