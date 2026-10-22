Citando “desafíos”, AIPAC detiene los respaldos y las contribuciones directas a los candidatos

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i Joseph Prezioso/AFP vía Getty Images

La organización política proisraelí AIPAC, o el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí, anunció el miércoles que ya no emitirá respaldos, realizará contribuciones directas al PAC ni asignará fondos a los candidatos.

AIPAC, un influyente grupo de presión desde hace mucho tiempo, comenzó su participación política directa hace cinco años. Desde entonces, particularmente en este ciclo electoral de mitad de período, el AIPAC ha encontrado una resistencia creciente. El grupo ha enfrentado críticas por sus posturas sobre diversos temas, incluidas las guerras en Gaza e Irán.

Los candidatos respaldados por AIPAC también han enfrentado una dura oposición tanto de la derecha política como de la izquierda política por aceptar el apoyo y las contribuciones financieras de la organización a medida que la opinión pública sobre la relación de Estados Unidos con Israel ha cambiado. Para apaciguar las críticas, algunos candidatos respaldados por AIPAC dijeron que no aceptarán dinero de la organización.

AIPAC anunció por primera vez los cambios en una carta a sus miembros, afirmando que “los desafíos que enfrentamos seguirán creciendo en los próximos años”. En la carta, AIPAC dijo que no dejaría de canalizar dinero hacia candidatos que se alineen con la misión del grupo mediante la movilización de donantes individuales.

“Daremos prioridad al aumento de las contribuciones directas y organizadas de estadounidenses individuales a los candidatos, ampliando nuestros esfuerzos actuales, y maximizando las herramientas políticas emergentes de recaudación de fondos”, decía la carta.

La carta agrega que el ciclo 2028 “exigirá un compromiso aún más fuerte por parte de nuestros activistas con la política proisraelí”. Como resultado, el grupo planea aumentar el apoyo “a los republicanos y demócratas que promueven políticas que fortalecen la alianza de Estados Unidos con Israel y se oponen a la legislación antiisraelí”.

Un portavoz de AIPAC no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de NPR.

AIPAC contribuyó con casi 25 millones de dólares a candidatos y comités políticos desde 2026 hasta el 30 de septiembre, según documentos presentados por la FEC. Su súper PAC afiliado Proyecto Democracia Unida contribuyó con 13 millones de dólares a candidatos y comités políticos y gastó 53,5 millones de dólares adicionales en gastos independientes. No está claro cuál será el papel que desempeñará el Proyecto Democracia Unida en el futuro.

Sin embargo, en los últimos días, varios de sus gastos independientes individuales se están utilizando para hacer campaña contra Abdul El-Sayed, el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos en Michigan. AIPAC también gastó mucho para hacer campaña contra El-Sayed en las primarias, respaldando a su oponente, la representante Haley Stevens. La contienda por el Senado de Michigan es sólo una de las contiendas de alto perfil en las que AIPAC ha gastado a favor de un político pro-israelí o en oposición a alguien que la organización considera menos favorable a Israel.