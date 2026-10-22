La próxima tormenta tropical que se desarrolle en el Atlántico esta temporada de huracanes se llamará Dolly, pero el momento es pura coincidencia y no tiene conexión con La muerte de Dolly Parton. Martes.

Los sistemas tormentosos reciben nombre A mediante procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial, y las listas de nombres se reutilizan cada seis años. Para la región atlántica, las listas son alfabéticas y alternan nombres masculinos y femeninos.

La próxima tormenta tropical que se desarrolle en el Atlántico esta temporada de huracanes se llamará Dolly, pero no está relacionada con la muerte de Dolly Parton.

Esta temporada comenzó con A Tormenta tropical Arturo A desembarcando en la costa del Golfo de EE. UU. en junio, y A Tormenta tropical Bertha A arrojó lluvias en Luisiana y Texas en julio. A Tormenta tropical Cristóbal A Se formó y se disipó rápidamente en el Atlántico a principios de agosto.

El Centro Nacional de Huracanes estaba monitoreando un sistema climático frente a África que podría convertirse en una tormenta tropical con nombre.

Las condiciones eran algo favorables para que el área de tormentas al sur de las islas de Cabo Verde se convirtiera en depresión tropical en algún momento de la próxima semana, dijeron los meteorólogos del centro con sede en Miami a primera hora del miércoles.

Si se desarrolla aún más, con vientos máximos sostenidos de al menos 63 kph (39 mph), el sistema se denominaría Tormenta Tropical Dolly.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica A tiene pronóstico A una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio debido a Â El Nino. A Pronosticó de ocho a 14 tormentas con nombre, de las cuales tres a seis alcanzaron fuerza de huracán y una a tres se intensificaron hasta convertirse en huracanes importantes.

El NHC y otras agencias meteorológicas nombran las tormentas para comunicar fácilmente advertencias sobre ellas a la gente y evitar confusiones. La OMM dice que los nombres se eligen para que sean cortos, fáciles de pronunciar y familiares para las regiones del mundo donde se utilizan los nombres de las tormentas. Se reúne periódicamente para evaluar nombres potenciales, y algunos nombres se retiran por razones de sensibilidad, en particular en el caso de tormentas mortales o destructivas.

Se retiró un nombre de la temporada 2025, Melissa, que fue A un huracán de categoría 5 A que trajo devastación al Caribe.

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