GLORIA DE LA MAÑANA: Trump debe ir a la guerra en las ondas para detener el bombardeo de la onda azul de los demócratas

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

¿Debería el presidente Donald Trump pronunciar un discurso en horario de máxima audiencia la próxima semana con el propósito declarado de impactar las elecciones en todo el país?

Sí. Absolutamente sí.

El presidente Trump es a menudo el mejor defensor de sus propias políticas, y la tan esperada “ola azul” paralizaría efectivamente esas políticas y sus planes para terminar la batalla con Irán, construir la Cúpula Dorada y la Flota Dorada, y retardar, si no revertir, la reforma regulatoria en curso.

GLORIA DE LA MAÑANA: EL ESCÁNDALO DE FRAUDE MASIVO DE MINNESOTA PODRÍA PROVOCAR UNA IMPRESIONANTE MOLESTIA EN EL SENADO

La pérdida de la mayoría en el Senado también significaría posibilidades casi nulas de confirmar a algún juez de apelación o magistrado de la Corte Suprema. El gasto en el Pentágono también se desplomaría a medida que los demócratas regresen a su posición de larga data de insistir en que cada dólar de aumento del gasto en defensa debe ir acompañado de uno para el gasto discrecional interno no relacionado con la defensa.

Si el presidente Trump presenta estos argumentos directamente a los votantes y nombra los nombres de los senadores o candidatos al Senado que son aliados clave o los candidatos demócratas que cree que son de la extrema, extrema izquierda, un mayor enfoque podría ayudar a movilizar a su base para que apoye nuevamente su agenda por última vez.

A 13 DÍAS DE LAS PENSIONES INTERMEDIAS, TRUMP SE DIRIGE A CAROLINA DEL SUR MIENTRAS LOS DEMÓCRATAS AMPLIAN EL MAPA DEL CAMPO DE BATALLA

Hay precedentes de tal apelación y tuvieron resultados mixtos.

El 24 de octubre de 2022, el presidente Biden presentó un argumento final directo para los demócratas en la sede del Comité Nacional Demócrata, 15 días antes del día de las elecciones. La esperada “ola roja” de ese año se redujo a una onda expansiva.

El 25 de octubre de 2006, el presidente George W. Bush celebró una conferencia de prensa televisada a nivel nacional menos de dos semanas antes de las elecciones intermedias. El presidente Bush habló de Irak y enmarcó la elección electoral en torno a la seguridad nacional y los impuestos. Fue una conferencia de prensa, no un discurso formal en horario de máxima audiencia. El Partido Republicano fue “golpeado”, para tomar prestada la caracterización que el propio presidente Bush hizo de los resultados de 2006.

¿La conclusión de ese conjunto de datos limitado? Un discurso podría servir para movilizar a la base de votantes de un presidente. Una conferencia de prensa no lo hará.

Los mítines del presidente Trump en todo el país siempre han servido como un circuito de retroalimentación para sus mensajes. Sabe que es su base la que resulta, y prueba varios mensajes y temas, luego amplifica lo que funciona y elimina lo que no en mítines posteriores y en sus conversaciones con la prensa.

Obtener comentarios es particularmente importante cuando se trata de montar la base. Como el presidente ha estado en todas partes durante el último mes, tiene una buena idea de lo que “funciona” en este ciclo de campaña.

EL INFORMADOR DE LA CAMPAÑA DE TRUMP REVELA LA ESTRATEGIA DETRÁS DEL BLITZ DE MITAD DE PLAZO QUE LA CASA BLANCA ESPERA DAR GRANDES RESULTADOS

El PAC de Trump puede incluso querer ganar tiempo en la red para una dirección, o puede simplemente permitir que las redes sociales hagan lo suyo. Unos quince minutos apretados darían lugar a diez mil publicaciones y carretes y, lo que es más importante, centrarían a la base y a los votantes independientes en lo que está en juego, que en verdad es muy alto.

El presidente Trump tiene un excelente equipo de redacción, pero la brevedad no es una segunda naturaleza para él ni para ellos cuando se trata de discursos. Si intenta hacer un llamado tan directo, los puntos cruciales que espero que plantee de manera sucinta son estos:

EL PAPEL INUSUAL DE TRUMP EN LA CONVENCIÓN DE MITAD DE PERÍODO SE REVELA A MEDIDA QUE EL CALENDARIO SE HACE PÚBLICO

Los economistas ven los próximos años como un auge para la nación. No podemos arruinarlo cediendo el control de los impuestos y el gasto a los demócratas. Los 71 economistas encuestados por The Wall Street Journal esta semana predicen un crecimiento económico continuo y en expansión, una caída de los precios de la gasolina y una inflación controlada en el futuro. “Mañana en América” ​​comienza a amanecer de nuevo. Irán está derrotado, pero la limpieza llevará algunos meses, a pesar de que las exportaciones de petróleo de Oriente Medio han aumentado a niveles que superan los de antes de la guerra. El presidente Trump se sabe de memoria el cuadro de mando de la batalla. Debería repetirlo otra vez. Estados Unidos ha triunfado decisivamente sobre el malvado régimen iraní y él terminará el trabajo. Será más fácil con mayorías republicanas. La batalla con Irán ha demostrado al mundo la necesidad de una defensa antimisiles y una Armada vibrante y modernizada. El presidente debería enfatizar sus planes para ambos y advertir que las mayorías demócratas presentan amenazas mortales para cada uno. “Medicare para todos” es una forma inteligente de decir “impuestos más altos, atención médica racionada y atención médica disminuida para las personas mayores”. El presidente Trump debería comprometerse nuevamente a detener los esfuerzos para aprobar Obamacare 2.0. Lo único en lo que pueden ponerse de acuerdo los demócratas es en una combinación de obstrucción y juicio político. Su compromiso de convertir a todo el gobierno en un arma y recuperar el macartismo (esta vez dirigido a todos los partidarios de Trump y no solo a él) es extremadamente fuerte. Los demócratas están pidiendo sin disculpas estas cosas, así como también llenar la Corte Suprema y muchos otros planes radicales. Los demócratas han presentado el grupo de candidatos más radical en la historia de Estados Unidos. Abdul El-Sayed en Michigan, Peggy Flanagan en Minnesota, Troy Jackson en Maine y James Talarico en Texas son todos extremistas camuflados como demócratas. En Alaska, han intentado derrotar al gran senador Dan Sullivan utilizando un “señuelo Dan Sullivan” en un intento de llevar a la izquierdista Mary Peltola a la meta. Los recauchutados como el izquierdista Sherrod Brown en Ohio no deberían reemplazar al eficaz y capaz John Husted. La congresista Ashley Hinson es exactamente lo que Iowa necesita. Carolina del Norte debería enviar a Michael Whatley a Washington para continuar su asociación de larga data con el presidente. Estas son decisiones fáciles cuando se presenta el panorama general ante los votantes, especialmente cuando se les recuerda cuán lejos del mapa político normal están El-Sayed, Flanagan, Talarico y Troy Jackson.

LOS VOTANTES SE PREPARAN PARA OPERAR EN LA ECONOMÍA DE TRUMP MIENTRAS LOS COSTOS CONTINÚAN AUMENTANDO

El presidente debería pedir explícitamente a los votantes que apoyen a Mike Rogers en Michigan, Michele Tafoya en Minnesota, Ken Paxton en Texas y Susan Collins en Maine. El presidente Trump debería tener en cuenta que es probable que Rogers y Tafoya tengan una mentalidad tan independiente como el senador Collins, quien a menudo se ha opuesto a las políticas presidenciales, pero que todos representan muy bien a sus estados.

Los Estados que son “azul claro” o “rojo claro” merecen senadores que los representen, no Hamás u otras posiciones extremistas.

El presidente Trump debería terminar recordando a todos el desastre que heredó. La frontera que alguna vez estuvo abierta de par en par ahora está completamente cerrada y sellada herméticamente, y el tan esperado muro está a punto de completarse. El fraude en Minnesota, California y otros estados demócratas está siendo expuesto y corregido. La inflación está muy por debajo del 9,1% que alcanzó durante la presidencia de Joe Biden, pero necesita bajar aún más, y el presidente Trump y su equipo económico pueden lograrlo con el apoyo del Congreso, no con obstrucciones.

HAGA CLIC AQUÍ PARA OPINAR MÁS DE FOX NEWS

Y el malvado régimen de Irán que ha aterrorizado al mundo durante 47 años está en las últimas y tambaleándose. Su programa de armas nucleares ha sido destruido y no se permitirá que se reconstruya. Hay trabajo por hacer con nuestros aliados en todo el mundo, pero llevarnos por el camino del impeachment porque los demócratas no tienen propuestas para hacer nada más sería un desastre para todos.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

“La Edad de Oro de Estados Unidos ciertamente está aquí”, debería concluir el presidente Trump. “Necesito su voto, y también lo necesitan estos grandes candidatos republicanos. Por favor, hagan un plan para votar y asistir. Gracias. Dios bendiga a nuestras tropas en todas partes, pero especialmente en el bloqueo y en las bases alrededor de los radicales islámicos en Irán, y aquellos que se enfrentan a Hamás, Hezbolá y los hutíes, y Dios bendiga a Estados Unidos”.

Hugh Hewitt es colaborador de Fox News y presentador de “El show de Hugh Hewitt” se escucha las tardes de lunes a viernes de 3:00 p. m. a 6:00 p. m., hora del Este, en Salem Radio Network y se transmite simultáneamente en Salem News Channel. Hugh lleva a los estadounidenses a casa en la costa este y a almorzar en la costa oeste en más de 400 afiliados en todo el país, y en todas las plataformas de transmisión en línea donde se puede ver SNC. Es un invitado frecuente en la mesa redonda de noticias de Fox News Channel, presentada por Bret Baier los días de semana a las 6 p.m., hora del este. Un hijo de Ohio y Graduado de la Facultad de Derecho de Harvard y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan, Hewitt ha sido profesor de Derecho en la Facultad de Derecho Fowler de la Universidad Chapman desde 1996, donde enseña Derecho Constitucional. Hewitt lanzó su programa de radio homónimo desde Los Ángeles en 1990. Hewitt ha aparecido con frecuencia en todas las principales cadenas de televisión nacionales de noticias, ha presentado programas de televisión para PBS y MSNBC, ha escrito para todos los principales periódicos estadounidenses, ha escrito una docena de libros y ha moderado una veintena de candidatos republicanos. debates, el más reciente el debate presidencial republicano de noviembre de 2023 en Miami y cuatro debates presidenciales republicanos en el ciclo 2015-16. Hewitt centra su programa de radio y su columna en la Constitución, la seguridad nacional, la política estadounidense y los Cleveland Browns and Guardians. Hewitt ha entrevistado a decenas de miles de invitados, desde los demócratas Hillary Clinton y John Kerry hasta los presidentes republicanos George W. Bush y Donald Trump. mostrar hoy.

HAGA CLIC AQUÍ PARA LEER MÁS DE HUGH HEWITT