Emmanuel Macron de Francia dice que las protestas “ilegítimas” serán prohibidas mientras las ciudades bloquean las manifestaciones

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el jueves que las protestas “ilegítimas” serían prohibidas en los próximos días y culpó a grupos ultraizquierdistas “sediciosos” y vándalos por los disturbios y saqueos del fin de semana pasado.

Hablando después de una reunión con jefes de inteligencia y ministros de alto rango, Macron dijo que se permitiría que las manifestaciones organizadas por grupos como los sindicatos siguieran adelante, pero podrían desviarse hacia rutas alternativas para proteger a las empresas.

“El sábado pasado tuvimos actos políticos y sediciosos por parte de grupos ultraizquierdistas cuyo objetivo es derribar la República”, dijo Macron.

Sus comentarios se produjeron mientras las autoridades de toda Francia se preparaban para nuevas protestas tras algunos de los peores disturbios urbanos del país en años.

Las autoridades de varias ciudades ya habían prohibido las protestas previstas en todo el país el jueves.

La agitación en París y otras ciudades francesas ha provocado una fuerte respuesta de seguridad. Se han implementado toques de queda nocturnos en algunas zonas de la capital francesa, así como en otras ciudades donde se ha restablecido la calma.

Las manifestaciones previstas para el jueves en París, Lyon, Lille y Grenoble fueron prohibidas, una medida vista por algunos como una infracción del derecho del pueblo francés a protestar.

Pero los grupos de estudiantes de secundaria y universitarios dicen que seguirán movilizándose, a pesar de que las vacaciones escolares de otoño comenzaron esta semana.

La prefectura de policía de París dijo que la prohibición era necesaria dado el riesgo de violencia callejera que estalló durante el fin de semana, cuando grupos de jóvenes enmascarados se enfrentaron con las fuerzas policiales, saquearon tiendas e incendiaron autos.

La prohibición en París durará hasta las 8 pm hora local y se aplicará a áreas como el palacio presidencial del Elíseo, ambas cámaras del parlamento y las principales estaciones de tren de la ciudad. También se incluyen las zonas del centro de París gravemente afectadas por los saqueos.