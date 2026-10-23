Rechazo de Trump, ‘desastre’ de Biden y sorpresa de género: cinco momentos clave del debate en el Senado de Kansas

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El senador Roger Marshall, republicano por Kansas, y el retador demócrata Adam Hamilton discutieron sobre el presidente Donald Trump, la inmigración, Irán, los atletas transgénero, la inteligencia artificial y las controversias personales durante un polémico debate en el Senado de Kansas el miércoles por la noche.

El enfrentamiento de una hora se produjo menos de dos semanas antes del día de las elecciones, cuando Marshall busca un segundo mandato y Hamilton, un pastor de larga data, intenta convertirse en el primer demócrata elegido al Senado de los Estados Unidos por Kansas desde 1932.

La carrera ha atraído una mayor atención nacional mientras republicanos y demócratas luchan por el control del Senado, y Trump viajó a Kansas a principios de esta semana para hacer campaña por Marshall.

Aquí hay cinco momentos que se destacaron del debate del miércoles por la noche.

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El debate se abre con candidatos enfrentados por controversias personales

El debate no tardó en volverse polémico y comenzó con preguntas sobre controversias que han alimentado los ataques contra ambos candidatos.

Marshall se enfrentó a una reseña del New York Times que encontró que su antigua práctica médica demandó a más de 700 pacientes por facturas impagas.

“Cada año donábamos entre 3 y 4 millones de dólares a obras de caridad, pero también teníamos un negocio”, respondió Marshall. “Teníamos 300 empleados, teníamos un pago de hipoteca, teníamos electricidad”.

Mientras tanto, Hamilton fue cuestionado sobre su manejo de las acusaciones que involucraban a un voluntario en el campamento de verano de su iglesia que fue acusado de abuso sexual.

Hamilton reconoció que debería haberse asegurado de que el individuo no regresara al campamento luego de una investigación inicial.

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“Debería haberlo comprobado para asegurarme de que no regresara”, dijo Hamilton. “Eso fue un error de mi parte”.

Marshall dice que “el presidente Trump no siempre tiene razón”

Trump se convirtió en parte del debate después de que los moderadores reprodujeran imágenes de la aparición de campaña del presidente para Marshall en Kansas a principios de semana.

“Y en esta elección, les pido que finjan, por favor, que estoy en la boleta electoral. Sólo finjan”, dijo Trump a la multitud.

Luego se le preguntó a Marshall si el apoyo de Trump significaba que los habitantes de Kansas deberían esperar que él respaldara cada parte de la agenda del presidente.

“No”, respondió Marshall, diciendo que hubo “múltiples ocasiones” en las que objetó a Trump.

Cuando se le presionó para que identificara un desacuerdo específico, Marshall señaló la reciente aplicación de la ley de inmigración en el suroeste de Kansas y el enfoque de Trump hacia las importaciones de carne vacuna.

“Al igual que con mi esposa, puedo estar en desacuerdo con ella. Mi esposa siempre tiene razón”, bromeó Marshall. “Y el presidente Trump no siempre tiene razón”.

Sin embargo, Marshall instó a los votantes de Trump a votar por él, argumentando que elegir a Hamilton podría ayudar a los demócratas a capturar el Senado.

Ambos candidatos dicen que hay ‘dos ​​géneros’

Los dos rivales se pusieron de acuerdo cuando el moderador preguntó a cada candidato cuántos géneros hay.

“Hay dos. Hay un niño y una niña”, dijo Marshall. “Di a luz a 5.000 de ellos y casi la mitad eran niños y la otra mitad eran niñas”.

“Hay dos géneros, masculino y femenino”, respondió Hamilton.

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Luego, los candidatos pasaron al debate sobre la participación de las personas transgénero en los deportes femeninos.

Hamilton dijo que las decisiones sobre la elegibilidad atlética generalmente deberían tomarse localmente, pero fue inequívoco sobre si los hombres biológicos deberían competir contra las mujeres.

“Tengo una nieta de 12 años. No quiero que hombres o niños biológicos compitan contra ella y puedan hacerle daño”, dijo Hamilton. “No es una pelea justa”.

Marshall argumentó que en la escuela secundaria, “los niños deben participar en deportes masculinos y las niñas en deportes femeninos”, al tiempo que acusó a los demócratas nacionales de impulsar la “ideología transgénero”.

Más tarde, Hamilton acusó a Marshall de utilizar el tema para “molestar” e “intimidar” a la gente.

Hamilton llama a la IA una ‘amenaza existencial’, pero no puede nombrar las regulaciones que apoyaría

Hamilton pidió una mayor supervisión federal de la inteligencia artificial y comparó la tecnología emergente con el desarrollo de la energía nuclear y las armas nucleares.

“Desarrollamos una Comisión Reguladora Nuclear. Necesitamos hacer lo mismo con la IA”, dijo Hamilton.

Pero cuando el moderador lo presionó para que identificara regulaciones federales específicas que apoyaría, Hamilton reconoció que aún no tenía una respuesta.

“¿Sabes qué? No estoy seguro, para ser honesto”, dijo Hamilton, argumentando que incluso los expertos están luchando por comprender los peligros potenciales de la tecnología.

Marshall abogó por un enfoque de “toque ligero” centrado en la seguridad nacional, la transparencia, la protección de los niños y la privacidad, al tiempo que criticó un orden global único para el avance de la inteligencia artificial.

Hamilton retrocedió bruscamente.

“Esta es una amenaza existencial potencial para la raza humana”, dijo Hamilton. “No podemos limitarnos a actuar con ligereza y esperar que todos hagan lo mejor que puedan”.

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Hamilton califica las políticas fronterizas de Biden como un “desastre”

Hamilton buscó distanciarse del expresidente Joe Biden cuando los moderadores cuestionaron al demócrata por su afirmación de que “lideraría desde el medio”.

El moderador señaló las donaciones anteriores de Hamilton a demócratas, incluidos Biden, la exvicepresidenta Kamala Harris y la representante Sharice Davids, demócrata de Kansas, antes de pedirle que identificara una política progresista a la que se oponía.

“Las políticas de Biden en lo que respecta a la frontera fueron un desastre”, respondió Hamilton. “Creo en fronteras fuertes y seguras”.

“No soy alguien que favorezca al Partido Socialista”, añadió Hamilton. “Soy alguien que está en el medio”.

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Hamilton también reiteró durante el debate que no apoyaría al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, como líder de la mayoría si los demócratas capturan el control de la cámara.