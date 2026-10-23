Tifón Champi: Cientos de vuelos cancelados mientras la tormenta cierra Taiwán

Se espera que las precipitaciones alcancen su punto máximo el sábado por la mañana y continúen azotando a Taiwán hasta el sábado por la noche, dijo la Administración Meteorológica Central.

Las autoridades taiwanesas han instado a la gente a mantenerse alejada de las costas y montañas.

El trabajo y las clases fueron suspendidos en casi todos los 22 condados y ciudades de Taiwán el viernes – lo que coloquialmente se conoce como “feriado de tifón” – cuando Champi se acercaba a la isla.

La bolsa de valores de Taiwán, valorada en 5 billones de dólares (3,7 billones de libras esterlinas), también estuvo cerrada el viernes debido al mal tiempo.

Sólo el condado de Kinmen, un archipiélago situado al oeste de la isla principal de Taiwán, continuó con el trabajo y las clases como de costumbre.

En Japón, se registraron cortes de energía en casi 8.400 hogares en la prefectura meridional de Okinawa, según la compañía eléctrica local.

Se han cancelado más de 160 vuelos de cuatro aerolíneas japonesas.

Champi también ha provocado fuertes lluvias y vientos en Batanes, una cadena de islas filipinas al sur de Taiwán.

Las fotos publicadas en la página de Facebook del gobierno local mostraban olas rompiendo en pueblos costeros y carreteras cerradas al tráfico. No hubo informes inmediatos de víctimas.

El tifón Champi se convirtió en la tormenta más fuerte del año a principios de esta semana, cuando alcanzó una velocidad máxima sostenida de vientos de 185 mph (298 km/h) mientras avanzaba sobre el Mar de Filipinas, el equivalente a un huracán de categoría 5.

Aunque inicialmente fue catalogado como un “súper tifón”, Champi se debilitó el miércoles mientras continuaba avanzando hacia el mar.

Esta se perfila como una de las temporadas de tifones más activas que la región haya visto en años. Champi es el tifón número 30 del año en Japón, lo que la convierte en la primera vez desde 2013 que el país ha visto tantas tormentas.

La reciente frecuencia de tormentas se debe a El Niño inusualmente fuerte, un fenómeno natural que golpea el Océano Pacífico cada pocos años y puede desencadenar fenómenos climáticos extremos, desde sequías hasta tifones.