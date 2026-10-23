Meghan ‘profundamente angustiada’ por el informe que alega que su padre poseía imágenes de abuso sexual infantil

LONDRES – Meghan, la duquesa de Sussex, dijo el viernes que estaba “profundamente angustiada” por un informe que alegaba que su padre separado, Thomas Markle, poseía imágenes de abuso sexual infantil, y dijo que la policía le informó de “acusaciones inquietantes” contra él en 2018.

En un comunicado el viernes, Meghan abordó el informe de que su padre estaba siendo investigado por acusaciones de que guardaba imágenes de abuso sexual infantil en su casa en Filipinas.

Las acusaciones fueron reportadas por primera vez por el periódico The Sun, un tabloide británico, que informó que el hijo de Markle había informado a la policía después de encontrar un tesoro de imágenes. The Sun publicó una fotografía que mostraba al hijo de Markle, Thomas Jr., firmando una declaración jurada que dijo haber presentado a la policía y citó a Markle Jr. diciendo: “No volveré a hablar con mi padre nunca más a menos que me llamen para declarar contra él”.

Thomas Markle padre negó las acusaciones, calificándolas de “mentiras enfermizas” en una declaración al periódico británico Daily Mail. Añadió que eran “lo peor de lo que alguien podría acusarme”.

NBC News no pudo identificar de inmediato un contacto de Markle Sr., de 82 años, quien, según informó el Daily Mail, se encontraba ahora en un centro de rehabilitación de Florida recuperándose de una cirugía. La policía de la ciudad de Cebú, la ubicación de la casa de Markle Sr. en Filipinas, y la Policía Metropolitana de Londres no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News.

Meghan ha tenido durante mucho tiempo una relación limitada y tensa con su padre, quien no asistió a su boda con el príncipe Harry en 2018. Thomas Markle padre se casó con la madre de Meghan, Doria Ragland, en 1979 y posteriormente se divorciaron en 1987.

En la rara declaración del viernes, Meghan dijo que había elegido mantener a sus hijos, el príncipe Archie, de 7 años, y la princesa Lilibet, de 5, lejos de su padre “por una razón: protegerlos”.

“Estoy profundamente angustiada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con los niños que puedan haber sido dañados”, dijo en el comunicado.

Meghan dijo que le habían informado de una carta enviada a la policía británica y otras autoridades en 2018, que “hacía acusaciones inquietantes e inquietantes contra mi padre y me dieron garantías de que estaban siendo investigadas”.

“Espero que ahora se pueda entender que, a pesar de la distorsión de ciertas publicaciones de los medios a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos, fue por una razón: protegerlos”, dijo.

“Aunque la amplitud de lo que ahora se ha descubierto es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia plenamente y que la prioridad siga siendo la seguridad y protección de niños inocentes”, añadió Meghan.

Cuando NBC News le preguntó cuándo se enteró Meghan de la carta a la Policía Metropolitana, un portavoz de la pareja dijo que fue en el verano de 2018, después de su boda con el Príncipe Harry.

Meghan, de 45 años, y Harry, de 42, regresaron al Reino Unido a principios de este verano después de varios años en Estados Unidos.

La pareja hizo su primera aparición pública conjunta la semana pasada visitando organizaciones benéficas en el centro de Inglaterra. El rey Carlos III ha dejado claro que su regreso no supone un retorno a la vida real activa. El príncipe Harry, sin embargo, ha dicho recientemente que quiere que sus desacuerdos con su familia “se solucionen”.