Los votantes independientes no eligen un equipo político, simplemente se sienten molestados

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Independientemente del resultado de las elecciones intermedias de 2026, cualquier partido que obtenga la mayoría lo habrá hecho gracias al voto independiente. Durante las últimas elecciones, esta cohorte ha sido el voto decisivo que en última instancia decide la elección. Los independientes son los que hacen reyes.

Si los demócratas ganan a lo grande el 3 de noviembre, esperemos una historia familiar. Los expertos lo llamarán mandato. Los líderes del partido dirán que los votantes quieren su agenda. Estarán equivocados.

He dedicado mi carrera a la política partidista y sigo viendo el mismo error. Ambos partidos interpretaron los resultados de una protesta como un respaldo.

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He aquí por qué. Los independientes no encajan perfectamente en un cuadro partidista. No son demócratas secretos ni republicanos secretos. Están de acuerdo con cada parte en algunas cosas y con ninguna en otras, razón por la cual ninguna de las partes puede reclamarlas.

Eso no significa que les falten convicciones. Los independientes, como la mayoría de los estadounidenses, tienen puntos de vista coherentes sobre la política y las políticas. Y estas posiciones son ampliamente compartidas y presentan una oportunidad para una legislación significativa. En materia de energía, el 70% de los estadounidenses quiere que el gobierno amplíe activamente el suministro: más energía, precios más bajos, menos contaminación. En cuanto a la inmigración, el 77% quiere que se mantenga o se amplíe la inmigración legal, centrándose en las habilidades que la economía necesita. Respete nuestras leyes y dé la bienvenida a quienes contribuyen.

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En cuanto a la tecnología, el 83% quiere que los padres tengan el derecho legal de ver y controlar lo que hacen sus hijos en las redes sociales. En cuanto al gasto, el 73% quiere impedir que el Congreso utilice trucos contables que oculten el costo a largo plazo de un proyecto de ley. En cuanto a la corrupción, el 78% apoya los límites de mandato para los miembros del Congreso.

Una proporción cada vez mayor del país es independiente, pero muy pocos miembros del Congreso lo son. Esa brecha es la historia detrás de la historia de este noviembre.

Si los juntamos, la agenda quedará clara. Vivir dentro de nuestras posibilidades. Cumplir nuestras promesas. Gana el futuro mientras proteges a nuestras comunidades, niños y libertades. Construir un gobierno que rinda cuentas ante la gente, no ante los partidos. Ésa no es la lista de deseos progresistas, ni tampoco la plataforma republicana. Un voto en contra de quien esté a cargo no es un voto a favor del programa de nadie. Es una demanda de estas cosas.

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Mire lo que realmente molesta a los independientes. La frontera sigue sin resolverse después de años de promesas. Los costos de la energía siguen restringiendo los presupuestos familiares. Y la inteligencia artificial (IA) está remodelando los empleos y la vida cotidiana mientras el Congreso ofrece discursos en lugar de un plan. Estas no son quejas de izquierdas o derechas. Son quejas de responsables que no están obteniendo resultados.

Los independientes son ahora el bloque más grande de votantes estadounidenses. Deciden elecciones reñidas y no tienen lealtad hacia ninguno de los equipos. Votan por quien parece que tiene menos probabilidades de empeorar las cosas. Hace dos años, esa era una fiesta. Este año puede ser el otro.

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Los números cuentan la historia. Aproximadamente dos tercios de los independientes dicen que Washington no los escucha. Ésa no es una cifra que describa a las personas que han encontrado un nuevo hogar político. Describe a personas que se sienten abandonadas y buscan la salida.

Para que se produzca una ola azul, dependerá de que los independientes se tapen la nariz. Votarán por los demócratas porque la alternativa parece peor, no porque hayan abrazado la lista de deseos progresistas. Tratar ese voto como un cheque en blanco es la forma en que un partido pierde los mismos votantes dos años después.

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Consideremos el crimen. La mayoría de los estadounidenses, sea cual sea su partido, quieren calles seguras y un sistema de justicia que funcione. Imagínense al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, acercándose al micrófono para anunciar un proyecto de ley contra el crimen serio y de sentido común. Financiar una buena actuación policial. Persiga a los reincidentes violentos. Proteger el debido proceso. No sería una idea radical. Sería algo razonable.