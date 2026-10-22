Estados Unidos ordena a algunos diplomáticos que abandonen Arabia Saudita en medio de la continua amenaza hutí

Al menos dos personas murieron el miércoles en un ataque contra un aeropuerto saudita en la ciudad oriental de Dammam, cuando Washington ordenó a algunos diplomáticos y familiares que abandonaran el país del Golfo.

La revivida guerra de Arabia Saudita con los rebeldes hutíes respaldados por Irán se ha intensificado en las últimas semanas, y los rebeldes yemeníes han atacado varios aeropuertos sauditas importantes.

Arabia Saudita, a la defensiva en la guerra contra los hutíes Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

¿Qué sabemos sobre la huelga en el aeropuerto de Dammam?

La Autoridad de Aviación Civil Saudita dijo que un ataque en el Aeropuerto Internacional Rey Fahd en Dammam el miércoles por la noche mató a dos personas e hirió a otras ocho.

La autoridad añadió en X que se estaba evaluando el alcance de los daños materiales sufridos en el aeropuerto.

No dijo quién estaba detrás del ataque y los hutíes no se atribuyeron la responsabilidad.

El sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 dijo que los vuelos desde el aeropuerto estaban siendo desviados cuando las operaciones se detuvieron.

Más temprano el miércoles, el Ministerio de Energía saudita dijo que las fuerzas interceptaron con éxito un dron que apuntaba a una instalación petrolera, pero que los escombros que caían mataron a dos personas e hirieron a otras dos. Los asesinados fueron identificados por el ministerio como un ciudadano filipino y un nepalí.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordena la evacuación parcial de la misión saudí

Mientras tanto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, dijo que su departamento había emitido una orden para la salida del personal no esencial y de sus familiares en la embajada de Estados Unidos en Riad.

“Los hutíes apoyados por Irán se han involucrado cada vez más en hostilidades contra Arabia Saudita, incluidos ataques a aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas que resultan en víctimas civiles y graves interrupciones en los viajes”, escribió Pigott en X.

Tanto Reuters como la agencia de noticias AFP citaron fuentes anónimas que dijeron que también se emitió una orden similar para otros países del Golfo, y la AFP enumeró a los Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar y Bahrein.

Pigott negó los informes, diciendo que eran “inexactos” y que sólo se ordenó a los empleados en Arabia Saudita que se fueran.

Estados Unidos ha emitido órdenes de evacuación similares en más de una ocasión este año en medio de la guerra de Irán y los ataques iraníes a Arabia Saudita en represalia por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Teherán.

Los ataques hutíes contra aeropuertos sauditas aumentan las apuestas para Washington Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Una tregua de cuatro años entre Arabia Saudita y los rebeldes hutíes colapsó en medio de la guerra de Irán, y Arabia Saudita experimentó ataques casi diarios este mes.

Editado por: Roshni Majumdar

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