Estados Unidos e Israel pueden atacar a Irán después de las elecciones. Y SpaceX y Tesla consideran fusionarse

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Las principales historias de hoy

El presidente Trump no es el único que golpea estados clave en los últimos días antes de las elecciones de mitad de período. Los demócratas también están sacando a relucir grandes nombres. El expresidente Barack Obama estará en Ohio y Michigan este fin de semana, y la próxima semana se dirigirá a Georgia. Hoy, la exvicepresidenta Kamala Harris visitará Mississippi, que tiene una carrera por el Senado sorprendentemente competitiva.

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i Michael Ciaglo/Getty Images

ðŸŽ§ Muchos demócratas están visitando zonas conflictivas y de color rojo intenso en todo el país. dice Stephen Fowler de NPR arriba primero. Junto a figuras como Obama y Harris, la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, el senador Bernie Sanders, el senador Cory Booker y el ex presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, viajarán a diferentes estados para ayudar con la campaña. Fowler dice que estos líderes se parecen a una primaria en la sombra para posibles candidatos presidenciales de 2028. También señala que el impulso de campaña de los demócratas se produce en un contexto de gran aumento en la participación de los votantes negros durante la votación anticipada.

dice Stephen Fowler de NPR arriba primero. Junto a figuras como Obama y Harris, la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, el senador Bernie Sanders, el senador Cory Booker y el ex presidente del Comité Nacional Demócrata, Jaime Harrison, viajarán a diferentes estados para ayudar con la campaña. Fowler dice que estos líderes se parecen a una primaria en la sombra para posibles candidatos presidenciales de 2028. También señala que el impulso de campaña de los demócratas se produce en un contexto de gran aumento en la participación de los votantes negros durante la votación anticipada. ¾¡ï ̧ El Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) anunció ayer que ya no emitirá respaldos realizar contribuciones directas al PAC o asignar fondos a los candidatos. El influyente grupo de presión comenzó su participación política directa hace cinco años, pero ha enfrentado una creciente resistencia y críticas por sus posiciones en temas como las guerras en Gaza e Irán.

realizar contribuciones directas al PAC o asignar fondos a los candidatos. El influyente grupo de presión comenzó su participación política directa hace cinco años, pero ha enfrentado una creciente resistencia y críticas por sus posiciones en temas como las guerras en Gaza e Irán. ¾¡ï ̧ Esta semana, el Departamento de Justicia comenzó a notificar a los condados que quiere monitorear. el día de las elecciones, según se enteró NPR. El Departamento de Justicia despliega observadores para garantizar el cumplimiento de las leyes electorales, pero los funcionarios han expresado su preocupación este año por los esfuerzos de la administración Trump para controlar las elecciones.

el día de las elecciones, según se enteró NPR. El Departamento de Justicia despliega observadores para garantizar el cumplimiento de las leyes electorales, pero los funcionarios han expresado su preocupación este año por los esfuerzos de la administración Trump para controlar las elecciones. ¾¡ï ̧ La aplicación NPR tiene toda la cobertura electoral de NPR en un solo lugar — desde las historias más importantes de todo el país hasta los temas que importan cerca de casa. Explore titulares, listas de reproducción, episodios de podcasts, videos y más, todo en la pestaña Elecciones de 2026.

Estados Unidos e Israel preparan planes para un posible ataque a Irán a principios del próximo mesdijo hoy a NPR una persona informada sobre el asunto, que habló bajo condición de anonimato para poder discutir los preparativos. Este potencial ataque se produciría después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y las elecciones de Israel la próxima semana. El acontecimiento se produce después de que las fuerzas de seguridad israelíes en la Cisjordania ocupada detuvieran ayer a unas 80 personas, incluido el candidato demócrata al Congreso por Nueva York, Brad Lander, y más de una docena de rabinos estadounidenses.

ðŸŽ§ Inicialmente, Israel tenía la intención de atacar a Irán a mediados de octubre, pero Trump se opuso.según la fuente de NPR. Estos preparativos podrían tener como objetivo presionar a Irán para que llegue a un acuerdo diplomático, dice Ruth Sherlock de NPR. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está haciendo campaña para derrocar el régimen de Irán, y si los resultados de las elecciones siguen siendo inciertos en noviembre, puede utilizar la amenaza de una acción militar para formar un gobierno de unidad.

Tesla y SpaceX están explorando una fusión. Juntas, las dos empresas de Elon Musk potencialmente amplificarían su influencia como una de las personas más ricas de la Tierra. La nueva empresa se convertiría en una de las más grandes del mundo, con una capitalización de mercado combinada de aproximadamente 3,7 billones de dólares.

ðŸŽ§ Musk revivió la idea de una fusión esta semana durante las recientes llamadas de resultados de SpaceX y Tesla.según John Ruwitch de NPR. Si esto continúa, los analistas creen que Musk podría obtener una participación mayoritaria en Tesla, donde actualmente ejerce menos poder de voto en comparación con SpaceX, dice Ruwitch. En noviembre, los accionistas de Tesla aprobaron un paquete salarial de un billón de dólares para Musk, sujeto al cumplimiento de los objetivos de crecimiento durante la próxima década. Esta fusión podría ayudarle a alcanzar esos objetivos y asegurar el pago. Los accionistas deben aprobar el acuerdo, pero los analistas creen que esto podría ser un desafío para Tesla porque los accionistas podrían exigir un precio de acción más alto.

la escucha de hoy

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i Escritorio pequeño NPR

Cuando se supo que Cardi B estaría en la oficina de NPR Music, tanta gente vino a ver al rapero realizar un set íntimo que el personal tuvo que rechazar a algunos, lo cual es poco común. La gente acudió en masa para ver a la estrella del rap sin filtro, que llegó con pantalones de cuero y una chaqueta poderosa, aportando una mezcla de humildad y humor. Abrió su actuación con los inquietantes sintetizadores de “Hello” y cerró con dos éxitos fundamentales de su catálogo: el exitoso sencillo “Bodak Yellow” y el boogaloo “I Like It”. No se lo pierda: vea aquí su electrizante concierto Tiny Desk completo.

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i Fundación John D. y Catherine T. MacArthur

Chip Thomas lleva casi dos décadas creando arte público en zonas rurales de la Nación Navajo. El mes pasado, recibió el premio “genio” de la Fundación MacArthur por el impacto social de su trabajo. Su obra de arte presenta grandes imágenes en blanco y negro que representan la vida en la reserva. Thomas se mudó a la Nación Navajo en 1987 como médico de familia y se acercó a la comunidad, ayudando con las tareas cotidianas y, finalmente, comenzó a fotografiarlos. Su arte refleja la belleza y la resistencia de las personas que viven en la tierra. No te pierdas estas impresionantes fotografías.

3 cosas que debes saber antes de ir

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i Mar Stachura para NPR

Gary Tyler, un artista de colchas que pasó décadas condenado a muerte por un asesinato que no cometió, ahora tiene su primera exposición individual en el Museo de Arte de Grand Rapids. Los investigadores están publicando algunos de los primeros datos en humanos que sugieren que la psilocibina puede tener beneficios potenciales para pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el Parkinson. Estados Unidos tiene un nuevo parque nacional. Trump firmó esta semana una legislación que mejora el estatus del Monumento Nacional Chiricahua de Arizona. El parque es parte de las Montañas Chiricahua. (vía AZPM)

Este boletín fue editado por Susana Nuyen.