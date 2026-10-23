En el banco conmemorativo de Harper Moyski, su hermana y sus mejores amigas encuentran la curación juntas

Utilice el reproductor de audio de arriba para escuchar una conversación entre la presentadora de MPR News, Nina Moini, y Quinn, Orla, Savannah y Astoria.

En el banco conmemorativo de Harper Moyski, frente al colorido jardín de rosas de Lyndale Park, hay flores plantadas a ambos lados, un carillón de viento colgando del árbol de arriba y es posible que encuentre sal esparcida sobre el banco.

â€”A Harper le encanta la sal. Como siempre lo ponía en todo”, dijo Orla McGarvey, una de las mejores amigas de Harper. “Ahora simplemente nos gusta espolvorear sal en su banco y eso nos recuerda a ella”.

Harper murió hace casi un año en el tiroteo masivo en la Iglesia y Escuela Católica de la Anunciación el 27 de agosto de 2025. Tenía 10 años. Otro estudiante, Fletcher Merkel, de 8 años, también murió. Otras veintinueve personas resultaron heridas, incluido un niño del que las autoridades se enteraron más tarde y cuya lesión por arma de fuego se reveló públicamente el martes.

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A raíz de la tragedia, la ya unida comunidad de la Anunciación se ha vuelto aún más unida. Ha surgido una nueva amistad entre la hermana pequeña de Harper, Quinn, de 9 años, y las mejores amigas de Harper: Orla, de 11 años, Astoria Safe, de 11, y Savannah Tamppari, de 12.

“Ella tiene una hermandad a su alrededor, a pesar de que perdió a su hermana”, dijo Jackie Flavin, la madre de Harper.

Savannah Tamppari, de sexto grado de Annunciation (desde la izquierda), Orla McGarvey y Astoria Safe posan con Quinn Moyski, de cuarto grado, en un banco en memoria de Harper Moyski en Minneapolis el 14 de agosto. Ben Hovland | Noticias del MPR

Mantener viva la memoria de Harper

El banco conmemorativo de Harper es un espacio de reunión común para las niñas. Fue inaugurado en octubre por amigos de los Moyski. Cualquiera es bienvenido a visitar el banquillo.

A veces, las niñas vienen al banco para jugar voleibol: Harper, Orla, Astoria y Savannah jugaron juntas en el equipo de la escuela. Un viernes por la tarde a principios de este mes jugaron un juego de keepie-uppie. Con cada golpe de la pelota, Quinn y las mejores amigas de Harper deletreaban HARPER y estallaban en vítores cuando lograban llegar hasta el final sin dejar caer la pelota. Se ha convertido en uno de sus juegos favoritos.

También vienen a reflexionar y sanar.

Un día, Astoria se acercó al banco y trajo una tarjeta que Harper había escrito para su cumpleaños y se sentó a leerla nuevamente.

En lo que habría sido el cumpleaños número 11 de Harper, sus padres recibieron todas las bolsas de regalo de las niñas. Dentro había tortugas de juguete blandas, el animal favorito de Harper. Dejaron una de las tortugas en el banco y la decoraron para celebrarlo, con sal incluida. Y en Navidad la familia Moyski decoró el banco con dos cascanueces, una corona y flores.

La familia de Harper Moyski decoró su banco conmemorativo la Navidad pasada con dos grandes cascanueces de la familia, una corona y un salero, entre otros artículos. Los familiares y amigos suelen dejar ofrendas en el banco para recordar a Harper. Cortesía de Jackie Flavin

Ya sea que las chicas estén juntas o solas en el banco, siempre encuentran o dejan señales de Harper.

Y en casa, cada uno de los mejores amigos de Harper tiene un recuerdo que les pasó.

Orla cuida de Bubbles, la tortuga mascota de Harper, y su animal de peluche con forma de papa se llama cariñosamente Tayto Potato. Astoria tiene la pelota de voleibol rosa de Harper. Savannah tiene dos juguetes Smiski de Harper, figuras coleccionables que coleccionaron juntas.

La parte superior de la cómoda de Quinn se ha convertido en un monumento a Harper, con fotos familiares, pulseras de la amistad, muchos juguetes de tortugas y un cristal con las cenizas de Harper.

La parte superior de la cómoda de Quinn Moyski se ha convertido en un monumento a su hermana Harper. Incluye una mini pelota de voleibol, varias tortugas de juguete, una foto familiar y las cenizas de Harper encerradas en un cristal. Cortesía de Jackie Flavin

Las chicas también se ayudan entre sí para mantener viva la memoria de Harper.

Los mejores amigos de Harper la ven con el cabello rizado y la cálida personalidad de Quinn.

“Ella me recuerda mucho a Harper, y casi siento como si todavía quisiera tener un pedazo de Harper conmigo”, dijo Astoria.

Quinn también valora la amistad.

“Creo que es muy dulce y ayuda a mantener viva una parte de Harper”.

Emborracharse con dulces y huir de los problemas

Los mejores amigos de Harper no sólo tienen recordatorios físicos de ella, sino que también tienen historias y recuerdos de sus amistades que recuerdan con risas y sonrisas.

Uno de los recuerdos favoritos de Orla es estar en Target con Harper cuando jugaban con un iPad en la sección de electrónica, y “Harper giró el iPad hacia un lado para jugar, y luego sonaron las sirenas y luego comenzamos a correr”, se rió Orla.

Astoria recuerda Halloween de 2024, cuando ella, Harper y otra amiga fueron a pedir dulces vestidas como Barbies. Cuando llegaron a casa y empezaron a comer su reserva de dulces, lo llamaron “candyunk”, una combinación de las palabras dulce y borracho.

Presentación de diapositivas en pantalla completa Diapositiva anterior 4 de 4 Quinn Moyski (frente a la derecha) y Savannah Tamppari (desde la izquierda), Orla McGarvey y Astoria Safe se pasan una pelota de voleibol de un lado a otro junto a un banco que conmemora a Harper Moyski cerca del jardín de rosas de Lyndale Park en Minneapolis el 14 de agosto. 1 de 4 Astoria Safe, estudiante de sexto grado de la Escuela Católica Annunciation, apoya sus manos en un banco en memoria de Harper Moyski cerca del Lyndale Park Rose Garden en Minneapolis el 14 de agosto. 2 de 4 Quinn Moyski riega flores que fueron plantadas en un banco en honor a su hermana mayor Harper Moyski cerca del Lyndale Park Rose Garden en Minneapolis el 14 de agosto. Siguiente diapositiva

“Estábamos como en el sofá, como cayéndonos del sofá y saltando y fue muy divertido, y estábamos como bebiendo Sprites y cerveza de raíz”.

Savannah recuerda un recuerdo tranquilo, cuando estaba acampando con Harper y decidieron tumbarse juntos en el césped. Recuerda a Harper como una de sus amigas más protectoras y dijo: “Se aseguraba de que todos supieran que eran amados”.

Una vuelta al cole agridulce

A lo largo del último año escolar, cada una de las niñas encontró formas de recordar a Harper y afrontar la pérdida. A veces, era tan simple como un abrazo grupal cuando alguien se sentía deprimido.

Astoria llevaría una foto de Harper a la escuela y le mostraría a Harper su “recorrido de almuerzo” desempaquetando su almuerzo para llevar. El escritorio de Harper también se convirtió en un monumento, donde Orla a veces iba y le dejaba una nota a Harper.

La fotografía de Harper Moyski se encuentra en un escritorio vacío instalado en el Capitolio del Estado de Minnesota en St. Paul el 26 de febrero. Ben Hovland | Noticias del MPR

El comienzo del próximo año escolar es agridulce para los mejores amigos de Harper.

“Aunque puede ser difícil, sin que Harper se una a la escuela secundaria con nosotros, todavía quiero recordarla siempre y que la escuela honre a Harper y Fletcher en todo momento”, dijo Orla.

Astoria extrañará llamar a su mejor amiga la noche anterior y la mañana del primer día como solían hacerlo, hablar sobre qué productos de ducha iban a usar y otros planes para el nuevo año escolar.

De vuelta en el banco de Harper esa reciente tarde de agosto, las chicas terminaron de jugar varias rondas de peloteos con la pelota de voleibol. Regaron las plantas junto al banco. Quinn dejó una pequeña figura de un animal y todos se apiñaron en círculo, planeando su próxima cita para jugar.