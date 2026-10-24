Perspectiva: El próximo James Bond

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i Jack Kay/Getty Images/Archivo Hulton

Este fin de semana, quizás incluso mientras hablamos, se llevarán a cabo audiciones en Londres para elegir al próximo Bond.

James Bond. Doble-oh… bueno, ya sabes.

Fecha límite informa que al menos tres actores serán probados en pantalla: Jack Lowden, Josh O’ Connor y Callum Turner, todos ellos excelentes actores británicos experimentados y… ¿cómo digo esto? Tíos.

El Bond seleccionado por Amazon MGM Studios sucederá a Daniel Craig, quien ocupa el papel desde entonces. Casino Royale en 2006, tras un desfile de otros excelentes y atractivos actores británicos que se remontaba a Sean Connery, quien protagonizó doctor no en 1962.

El Bond literario, un nombre robado al Dr. James Bond, un ornitólogo estadounidense que escribió la guía de campo. Aves de las Indias Occidentalescuando el autor Ian Fleming vivía en Jamaica, fue una creación de la Guerra Fría. Fleming escribió Casino Royale en 1953, cuando Gran Bretaña se sentía disminuida. Los británicos habían ganado la Segunda Guerra Mundial con valor y habilidad, pero estaban perdiendo su imperio. Los agentes británicos (Guy Burgess, Kim Philby) seguían escapando a Moscú con secretos oficiales antes de que la inteligencia británica pudiera descubrir que eran espías.

Todo esto fue perjudicial para Gran Bretaña y vergonzoso. Pero entonces James Bond entró en las páginas de la cultura popular, elegante y hábil. Los soviéticos y sus aliados podrían disponer de armamento sofisticado y de una barbarie sin límites. ¿Pero bebieron sus martinis batidos o revueltos?

Las grandes novelas de espionaje de Graham Greene y John LeCarre describían el espionaje como un negocio sucio y comprometedor. Pero el 007 de Fleming y los Bonds en pantalla que representaron esas historias, despacharon el peligro en lugares exóticos y sin arrugar los pliegues de sus esmoquin.

Por supuesto, los ogros y los adversarios pueden cambiar de forma a lo largo de décadas. Siento más curiosidad por saber qué fuerzas amenazarán al mundo cuando James Bond, quienquiera que lo interprete, regrese al cine. Muchos dispositivos ahora pueden escuchar, mirar y rastrear nuestras vidas segundo a segundo, y brindarnos información que esperan que oriente nuestras opiniones. Puede que te haga pensar en una línea en doctor nodonde Bond le dice al científico que cree que puede controlar el mundo con sus inventos: “Nuestros asilos están llenos de personas que piensan que son Napoleón. O Dios”.