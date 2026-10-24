El ciudadano estadounidense liberado Stephen Hubbard fue torturado en una cárcel rusa, dicen ex prisioneros ucranianos

Khyliuk, periodista, fue retenido en los primeros días de la invasión, cuando las tropas rusas avanzaban hacia la capital. Kyiv.

Dijo que sabía que la salud de Hubbard estaba empeorando durante los meses que estuvieron inicialmente detenidos en celdas cercanas porque escuchó sus quejas y los guardias lo llamaban con más frecuencia para ver al médico de la prisión.

Khyliuk describió ventanas rotas y un frío cortante, y los detenidos usaban el tiempo fuera de sus celdas para acurrucarse en el baño para calentarse.

“En Novozybkov las condiciones eran muy difíciles, peores que en la prisión vecina. En invierno hacía mucho frío allí, un frío terrible”, dijo.

Ambos hombres se encontraron nuevamente con el profesor de inglés jubilado en su siguiente prisión, Pakino, donde Shyshko dice que la condición de Hubbard empeoró.

“No había ni una sola mancha en sus rodillas o en sus pies que no estuviera podrida”, dijo.

“Todo estaba podrido. Todos teníamos sarna. Fue muy, muy difícil para él. Incluso lo vendé una vez en el centro médico, porque el médico no quería hacerlo. Simplemente no podía hacerlo por sí mismo y tuve que ayudarlo. Entonces estaba bastante débil y casi no podía moverse”.

Detallaron un régimen duro y una dieta exigua a base de gachas, pan y patatas, con una rutina diaria de palizas y humillaciones, viéndose obligados a correr o mantener posiciones estresantes.

“Hay un guía con un perro, que te suelta para que te muerda en las nalgas, en el codo o en la pierna. Entonces estas heridas se pudren mucho”, dijo Shyshko.

Khyliuk afirmó que poco después de su traslado a Pakino, Hubbard fue escondido para ocultar su condición a un equipo de visitantes de la Cruz Roja Internacional.

“Me gustaría decir que una organización humanitaria internacional que recibe muchos fondos podría hacerlo mejor. Sólo vieron lo que se les mostró y estaban contentos con eso”, afirmó.