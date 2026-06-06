La temporada de $1.9 mil millones de Broadway es la última señal de los consumidores derrochando en experiencias.

Daniel Radcliffe se despide en el escenario durante el telón de “Every Brilliant Thing” Opening Night en el Teatro Hudson el 12 de marzo de 2026 en la ciudad de Nueva York. Theo Wargo | Getty Images

Broadway acaba de concluir su temporada de mayor recaudación en la historia, ofreciendo otra señal de que los consumidores están dispuestos a gastar en experiencias, incluso cuando persisten las preocupaciones sobre la inflación y la incertidumbre económica.

La temporada 2025-2026 superó el récord del año anterior y generó casi $1.91 mil millones en ventas de boletos, según datos de la industria de The Broadway League.

“Incluso en un entorno económico desafiante, Broadway se mantuvo notablemente a la par con la temporada anterior, reflejando tanto la resiliencia de esta industria como la conexión que el público siente con estas producciones”, dijo Jason Laks, presidente de The Broadway League, en un comunicado de prensa.

Ajustando por la semana adicional que se incluyó en la temporada anterior, los ingresos de Broadway este año aumentaron un 3.5%, la asistencia aumentó un 1.8% y los precios promedio de los boletos subieron un 1.7%.

Esto llega antes de los Premios Tony del domingo, preparando un trasfondo de alto riesgo para la noche más grande de la industria. Los premios a menudo llevan a ventas adicionales de boletos para las obras ganadoras.

Aunque los consumidores se han restringido en algunas categorías discretionales, la demanda por entretenimiento en vivo ha permanecido notablemente fuerte, desde conciertos y eventos deportivos hasta teatro.

El libro beige de la Fed de Nueva York ha mencionado explícitamente a Broadway casi una docena de veces en las últimas dos décadas como indicador económico, más recientemente en abril diciendo que “las ventas de boletos se mantuvieron fuertes”.

Pero el año récord de Broadway destaca una pregunta creciente: ¿Se han vuelto demasiado costosas las presentaciones en vivo para equilibrar los crecientes costos de producción?

El costo promedio de un boleto de Broadway fue de $131 esta temporada. Para una familia de cuatro asistiendo a un musical, solo los boletos pueden superar fácilmente los $500 antes de considerar el transporte, las comidas y otros gastos. En muchos casos, los asientos premium cuestan significativamente más. A tasas más altas, los gastos totales comienzan a rivalizar con un viaje de un día a Disney World para una familia de cuatro.

Incremento de los precios de Broadway

El crecimiento de la industria está siendo impulsado cada vez más por obras de teatro de alto precio con grandes celebridades en lugar de los tradicionales musicales exitosos.

La temporada 2025-2026 abrió 35 nuevas producciones: 12 musicales, 21 obras de teatro y dos especiales. La propiedad intelectual existente cuenta por tres de los cuatro mejores musicales nuevos nominados, incluyendo una adaptación de la serie de televisión de Apple “Schmigadoon”, la película de culto de los años 80 “Lost Boys” y una parodia de la película ganadora del Oscar “Titanic”, titulada “Titanique”.

“Los productores están volviéndose mucho más selectivos acerca de la economía de un proyecto”, dijo el productor de Broadway Jim Kierstead. “Hay un mayor énfasis en títulos reconocibles, audiencias incorporadas, temporadas limitadas, el casting estratégico y producciones que pueden generar vida adicional más allá de Broadway a través de giras, licencias o producciones internacionales.”

La última semana de la temporada actual, que finalizó el 24 de mayo, recaudó $40.7 millones en 40 producciones, según The Broadway League. Un renacimiento de “Every Brilliant Thing” protagonizado por Daniel Radcliffe, nominado al Tony, encabezó las ventas de boletos.

Es una tendencia similar a la taquilla de la temporada anterior, que fue liderada por obras de teatro de temporada limitada protagonizadas por nombres de Hollywood como George Clooney, Denzel Washington y Jake Gyllenhaal. Los títulos llenos de estrellas permiten a los productores cobrar precios premium mientras evitan los costos masivos y riesgos asociados con el lanzamiento de un nuevo musical.

Y son las obras de teatro, no los musicales, los que impulsan una mayor asistencia. Esta temporada, la asistencia a las obras de teatro aumentó casi un 14%, mientras que la asistencia a los musicales cayó un 4.7%.

Es una buena noticia para las ventas, ya que las obras de teatro típicamente comandaban precios promedio más altos, a $139.55 por boleto en comparación con $128.83 para los musicales.

Las 21 obras lanzadas esta temporada recaudaron aproximadamente $463 millones en conjunto, más del doble de la recaudación de la categoría hace solo dos temporadas y el segundo año consecutivo en que las obras superaron los $400 millones en ingresos.

Los expertos dicen que el aumento de los precios de los boletos es un reflejo no solo de la demanda, sino también de los costos para montar un buen espectáculo.

“Las barreras financieras son significativas”, dice Kierstead.

“En última instancia, la industria comprende que la sostenibilidad a largo plazo depende de mantener a Broadway económicamente viable y culturalmente accesible. Si el público se siente excluido por los precios, todos pierden”, agregó.