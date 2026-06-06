España 4-0 Inglaterra: las campeonas del mundo exponen los defectos de las Leonas

Faltando un año para que comience la Copa del Mundo en Brasil, este fue un resultado preocupante que le da a Wiegman mucho en qué reflexionar.

Enfrentarse a España, campeona del mundo, como visitante es posiblemente la prueba más dura en el fútbol, ​​pero perder tan cómodamente no fue fácil.

La ex mediocampista inglesa Fran Kirby dijo que los jugadores de Wiegman parecían “desanimados” durante el tiempo completo y que a ella “le dolía solo verlo”.

“Aprenderán de ello y tendrán que esforzarse para hacer una buena actuación contra Ucrania”, dijo Kirby a BBC Radio 5 Live.

Sólo el mejor equipo de su grupo se clasifica automáticamente para la Copa del Mundo e incluso si Inglaterra venciera a Ucrania el martes probablemente se lo perdería, siendo esta derrota ante España el único defecto en su sólida campaña.

Entonces, ¿qué daño tuvo la derrota por 4-0 en Inglaterra?

“Por supuesto, no es un gran resultado. Es difícil, es decepcionante y creo que había una diferencia, una gran diferencia, entre nosotros y España”, añadió Wiegman.

“Revisamos esto, nos recuperamos, nos mantenemos unidos, hacemos un buen partido y luego seguimos adelante.

“Sabemos si clasificamos [automatically] que hay una preparación diferente a si no clasificamos. Primero veamos qué pasa el martes”.

La mediocampista inglesa Keira Walsh, que capitaneó al equipo en ausencia de la central lesionada Leah Williamson, admitió que “simplemente no fueron lo suficientemente buenos”.

“España jugó increíblemente bien, pero creo que hay muchas cosas que podríamos haber hecho mejor. Sentí que tenían cuerpos por todas partes”, dijo Walsh.

“Fue muy difícil salir de nuestra propia situación. No tengo soluciones en este momento. Obviamente miraremos hacia atrás, pero ahora las emociones son muy altas”.

“Fue un partido decepcionante. Todavía tenemos una pequeña posibilidad de clasificarnos automáticamente. Está fuera de nuestras manos. Podemos esperar que Islandia nos haga un favor”.