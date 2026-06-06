Las prohibiciones en las redes sociales para los adolescentes podrían fortalecer el control de Big Tech sobre el sector, advierte ejecutivo de Bluesky

El ejecutivo de BlueSky advierte que la acción del gobierno de prohibir plataformas de redes sociales corre el riesgo de fortalecer aún más el dominio de Big Tech en la industria, limitando el acceso para jugadores más pequeños.

Rose Wang, directora de operaciones de Bluesky, dijo a CNBC en el marco de SXSW en Londres el miércoles que la plataforma de código abierto más pequeña no se opone a la regulación, pero que los jugadores más pequeños de la industria deberían ser protegidos.

“Apoyo la protección y la seguridad de los jóvenes, la pregunta que tenemos entonces es a qué costo, porque básicamente lo que me asusta es que a largo plazo, estamos avanzando hacia un mundo donde hay alrededor de tres a cinco plataformas, y una regulación extrema de esas plataformas, y básicamente los equipos de cumplimiento de estas plataformas son 10 veces el tamaño de todo nuestro equipo”, dijo Wang.

“Por lo tanto, básicamente estamos viviendo en un mundo donde es casi imposible que nuevos entrantes entren y construyan espacios más saludables”, agregó.

La plataforma de código abierto fue creada dentro de X, anteriormente conocida como Twitter, en 2019 y respaldada por el cofundador de Twitter, Jack Dorsey. Bluesky se separó en 2021 y pronto ganó prominencia como rival de la plataforma de propiedad de Elon Musk. Desde entonces ha crecido hasta llegar a los 43 millones de usuarios en marzo, lo que todavía es solo alrededor del 10% de los aproximadamente 450 millones de usuarios de X.

Bluesky ha luchado por mantener su popularidad, y para finales de octubre del año pasado, había visto un descenso del 40% en los usuarios móviles activos diarios en los últimos 12 meses. Wang dijo que la empresa tiene alrededor de 40 empleados.

“Estas plataformas han llegado a un lugar donde la línea de base es lo que impulsa lo que hacen… así que entiendo por qué los gobiernos tienen que intervenir y regular, porque las plataformas no han hecho nada bien”, explicó Wang.

Mientras los gobiernos dicen que buscan proteger a los jóvenes, las empresas tecnológicas han contraatacado, argumentando que las medidas no necesariamente evitarán que los adolescentes vean contenido dañino y, en última instancia, cortarán a los adolescentes de sus amigos y comunidad.

Australia fue el primero en aplicar una prohibición general de redes sociales para adolescentes menores de 16 años en diciembre, con importantes plataformas de redes sociales como Instagram de Meta, TikTok de ByteDance, YouTube de Alphabet, X de Elon Musk y Reddit obligados a implementar métodos de verificación de edad como la estimación facial a través de selfies, documentos de identificación cargados o detalles bancarios vinculados.

Las multas por no cumplir pueden llegar hasta 49.5 millones de dólares australianos (35 millones de dólares estadounidenses) si no toman “medidas razonables” para cumplir. Bluesky también introdujo controles de aseguramiento de la edad para mantener a los menores de 16 años fuera de su plataforma, según la Comisionada de Seguridad Electrónica de Australia.

La prohibición de Australia sentó un precedente, con varios países de todo el mundo que buscan proponer legislaciones similares, incluidos el Reino Unido, España, Francia y Austria. En los Estados Unidos, la legislación a nivel estatal parece más probable que una prohibición nacional.

“Quiero terminar diciendo que no estoy diciendo que la regulación sea mala; es que la regulación necesita trabajar junto con la innovación”, dijo Wang.

“Creo que tiene que haber más canales entre los jugadores más pequeños y medianos y las pequeñas empresas con los reguladores, porque necesitan ser protegidos, mientras que también los jugadores muy grandes de la tecnología que sabemos que están eludiendo la regulación necesitan ser regulados, y creo que se puede lograr ese matiz”.