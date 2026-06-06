Tyrrell Hatton firma brillantemente su regreso. ¡Víctor Pérez da un paso atrás! – Golf Planete

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Ausente la semana pasada en Corea del Sur tras el nacimiento de su primer hijo, Tyrrell Hatton (foto) rápidamente se encontró “en forma” y tomó el control exclusivo de LIV Golf Andalucía en el exigente campo de Valderrama. El inglés, líder con -6, aventaja en dos cuerpos al belga Thomas Detry. Una tarjeta de 73 (+2) obliga a Víctor Pérez a ceder terreno en la clasificación. Tarbais ocupa ahora el puesto 26 con +2.

Co-líder el jueves por la noche con el zimbabuense Scott Vicente después de publicar una tarjeta de 67 (-4), Tyrrell Hatton esta vez solo el comando del LIFE Golf Andalucía en la formidable ruta de Real Club Valderramaanfitrión lo recordamos del Copa Ryder 1997 ganado por Equipo de Europa liderado por su legendario capitán, Severiano Ballesteros.A

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Su tarjeta de 69 (-2) le permite estar dos golpes por delante del belga Thomas Detry70 (-1) hoy. Ausente la semana pasada en LIV Golf Corea Con motivo del nacimiento de su primer hijo, el inglés demuestra que habrá que contar con él este fin de semana en Andalucía. Este es también el caso de su capitán del Legión XIII, jon rahmautor de un magnífico 67 este viernes (abajo) que le abre las puertas al top 10 (7º con -2) tras una primera ronda difícil terminada en 73 (+2).

Otro capitán, Talor Gooch (OKGC), brilló hoy en el sur de España. Ganador de dos de los últimos tres torneos VIDA Golf Jugado en Valderrama, también devolvió una sólida tarjeta de 67, subiendo de facto al 3er lugar del torneo con -3 en compañía del capitán australiano del Destripador GC, Cameron Smith (70), Scott Vincent (72) y el español Sergio García (70), vencedor dos veces seguidas aquí en Valderrama (en octubre de 2017 y luego en… octubre de 2018) cuando todavía jugaba en el Gira mundial de DP.

La batalla promete ser dura en cualquier caso este fin de semana con la presencia de tres golfistas ibéricos en el top 10 ya que además de Rahm y García también encontramos David Puig El puntero au 7e sonó Ã -2.

Después de un inicio completo en el par (71), Víctor Pérezúnico representante francés esta temporada en el circuito que sigue siendo apoyado desde hace algunas semanas por el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, esta vez no pudo hacerlo mejor que un 73 (+2). 15º hace 24 horas, ahora está 26º con +2 en total. TIENE

La tabla de clasificación

PhotoÂ : Pedro Salado / LIV Golf