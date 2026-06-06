Imported Article – 2026-06-06 04:49:59

Lennart Karl podría perderse la Copa del Mundo para Alemania después de sufrir una lesión que “no parece buena”, según Julian Nagelsmann.

Karl fue una inclusión algo sorprendente en el equipo de Nagelsmann, a pesar de una impresionante temporada de debut para el Bayern de Múnich en 2025-26.

También llamó la atención en el último amistoso de Alemania, una victoria por 4-0 sobre Finlandia, al dar una asistencia en el segundo gol al poner a Deniz Undav en posición.

El joven registró 16 participaciones en goles en 39 partidos para el Bayern en todas las competiciones (nueve goles, siete asistencias), ayudando al equipo a lograr un doblete de Bundesliga y DFB-Pokal.

Sin embargo, Karl, que hasta la fecha tiene tres caps con Alemania, sufrió una lesión en un entrenamiento el viernes durante los preparativos para su amistoso contra Estados Unidos.

Y Nagelsmann admitió que el torneo del joven de 20 años podría haber terminado ya.

“Lenny se lesionó”, dijo en la conferencia de prensa del viernes. “Tenemos que ver qué es.

“No parece bueno.

“Iremos al hospital para hacer escaneos con calma. No empiecen a seguirlo. Déjenlo en paz. Recibirán las noticias. Él necesita procesar la situación él mismo.

“Primero necesitamos un diagnóstico, y les informaremos si podemos esperar continuar con él o nombrar a otra persona”.

Los equipos pueden nombrar sustitutos por lesión hasta 24 horas antes de su primer partido en la Copa del Mundo, con Alemania comenzando su torneo contra Curazao el 14 de junio.

Otra preocupación por lesión es Manuel Neuer, quien ha salido de su retiro internacional para aparecer en el torneo. Se perdió el final de la temporada del Bayern por una lesión en la pantorrilla y ha estado entrenando individualmente.

Nagelsmann sigue confiando en que el portero estará en forma para su primer partido en el Grupo E, pero insiste en que el partido contra Estados Unidos llega demasiado pronto para él.

“Está bien; está en camino a la máxima forma física”, dijo Nagelsmann sobre Neuer.

“Sin embargo, no tomaremos riesgos, sino que daremos al equipo más tiempo para volver a la normalidad y aumentar la probabilidad de que el torneo sea perfecto y no haya problemas.

“Su pantorrilla ha tenido algunas lesiones este año. Por eso decidimos no correr riesgos todavía. Se unirá al entrenamiento del equipo la próxima semana.

“Cuando Manu se lesionó, ya sabíamos que era posible que sucediera de la manera en que sucedió. Si tuviera un portero de 22 años, tendría más problemas con la situación. Manu no es alguien que necesite muchos partidos de prueba para entrar en ritmo”.