David Sullivan renuncia en West Ham para luchar contra las afirmaciones sobre su vida privada.

El exzar de la pornografía, David Sullivan, ha anunciado su renuncia como copresidente y director del West Ham de manera inmediata.

Sullivan y sus representantes legales afirmaron en un comunicado que el multimillonario de 77 años se retiraba para dedicar su “energía y atención completas” a luchar contra lo que describió como “falsas acusaciones” sobre su conducta personal. Dichas acusaciones serán mostradas como parte de una investigación conjunta de la BBC Panorama y The Times el lunes.

Sullivan, quien hizo su fortuna en la industria del entretenimiento para adultos antes de fundar los periódicos Sport, dijo el sábado que anunciaba su intención de renunciar “en beneficio de la transparencia”.

No proporcionó detalles sobre las acusaciones, pero dijo que las negaba “categóricamente”. Describió las acusaciones como “incorrectas desde el punto de vista fáctico y completamente falsas” y dijo que tenía la intención de demandar a cualquier medio que las difundiera o publicara.

“Después de toda una vida construyendo negocios en la industria del entretenimiento para adultos, en la que he conocido a miles de mujeres, es lamentablemente inevitable que se estén haciendo un pequeño número de reclamaciones de conducta inapropiada en mi contra”, dijo.

Sullivan afirmó ser un “hombre privado” y “no la caricatura inventada por los tabloides”.

“A pesar de lo que los medios han decidido mostrarme, yo no soy esa persona”, dijo. “No he recibido ninguna explicación adecuada sobre cómo estas personas o sus reclamos fueron verificados o evaluados de manera independiente en términos de credibilidad antes de su publicación.”

“No tengo ninguna relación con más de 30 años en el fútbol. El West Ham United ha sido una de las mayores pasiones y privilegios de mi vida. Me preocupo profundamente por el club, sus seguidores, sus jugadores, su personal y su futuro. En un momento ya desafiante e importante para el club, me niego a permitir que asuntos personales relacionados conmigo se conviertan en una distracción innecesaria o una fuente de inestabilidad.”

Por lo tanto, luego de una cuidadosa consideración y con el corazón apesadumbrado, he decidido renunciar como copresidente y director del West Ham United FC de manera inmediata. Esta ha sido una decisión increíblemente dolorosa de tomar, pero se ha hecho por amor, respeto y responsabilidad hacia un club de fútbol y una afición que merecen absoluta unidad y enfoque hacia el futuro.

Sullivan dijo que seguirá aplicando toda su energía y atención en luchar contra estas falsas acusaciones. Ha involucrado oficialmente a su equipo legal y se está preparando para iniciar acciones legales en relación con cada acusación falsa que se haya hecho en su contra. Buscará reparación completa, legal y pública, en todos los frentes posibles.

(Nota de Contexto: El artículo aborda la renuncia de David Sullivan como copresidente y director del West Ham debido a acusaciones de conducta personal. Sullivan, un exzar de la pornografía y fundador de periódicos deportivos, niega las acusaciones y planea demandar a los medios que las divulguen.)

(Fact Check: Antes de la renuncia, los seguidores del West Ham estaban frustrados con el liderazgo de Sullivan, especialmente después del descenso del equipo a la Championship y la salida de varios ejecutivos clave, incluida la vicepresidenta Karren Brady.)