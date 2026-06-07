Al menos 12 disparos cerca del festival de Ohio, los hombres armados siguen prófugos

Al menos 12 personas recibieron disparos el sábado cuando hombres armados, posiblemente apuntándose entre sí, abrieron fuego cerca de un festival de verano en Toledo, Ohio, dijeron las autoridades.

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Poco después de las 5:30 pm, cerca del Old West End Festival en Toledo, comenzaron los disparos por parte de al menos dos tiradores que “probablemente se disparaban entre sí”, dijo el subjefe de policía de Toledo, Joseph Heffernan.

Dos de las víctimas estaban en condición crítica y los tiradores aún estaban prófugos el sábado por la noche, dijo Heffernan.

La víctima de mayor edad tiene 61 años y la más joven 14, dijo el teniente de policía Dan Gerken, señalando que la mayoría tenía poco más de 20 años.

En ese momento había varios cientos de personas en el festival, dijeron las autoridades. El festival anual es una tradición muy querida en Toledo y cuenta con música en vivo, mercados de alimentos, una cervecería al aire libre y eventos para niños.

Gerken enfatizó que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas y dijo que las autoridades están hablando con las víctimas y testigos y revisando las imágenes de las cámaras.

Había agentes de policía adicionales de servicio para el festival y un gran número de agentes fuera de servicio trabajando para el festival en sí, dijo Heffernan, añadiendo que también se utilizaron “cámaras de seguridad móviles”.

“Es una lástima cuando unas pocas personas, por cualquier motivo que se les pase por la cabeza, deciden alterar algo que ha sido un evento querido por la comunidad durante muchos, muchos, muchos años”, dijo.

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo que estaba “profundamente preocupado” por el tiroteo.

“Los festivales de verano deben ser espacios seguros para que las familias pasen tiempo juntas sin temor a la violencia”, dijo en X. “[First lady] Fran y yo estamos orando por todos los afectados por el incidente en el Old West End Festival, y confiamos en que las autoridades localizarán a los sospechosos involucrados en este crimen sin sentido”.

En un comunicado, la Asociación del Old West End dijo que las festividades del domingo serán canceladas.

“Después de discutirlo con los organizadores del festival, las autoridades y la ciudad de Toledo, creemos que no sería compasivo, responsable o posible continuar [the] festival”, afirmó la organización.