Los precios de los autos usados caen por primera vez este año y aumenta el interés en vehículos eléctricos a medida que suben los precios de la gasolina.

Los precios de los autos usados cayeron en abril por primera vez desde octubre a medida que subían los precios de la gasolina debido a la guerra en Irán.

El Índice de Valor de Vehículos Usados de Manheim de Cox Automotive, que sigue los precios de los vehículos usados ​​vendidos en sus subastas mayoristas en EE. UU., disminuyó un 1,6% el mes pasado en comparación con marzo y aumentó un 1,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Cox dijo que la asequibilidad sigue siendo una preocupación clave para los compradores y que esta preocupación está impulsando la creciente demanda de vehículos más antiguos y vehículos totalmente eléctricos en las subastas de Manheim.

Los precios de la gasolina a finales de abril habían aumentado $1.12 por galón en comparación con el año anterior, alcanzando un promedio nacional de $4.30 por galón, según la AAA. Han seguido aumentando desde entonces, con un promedio nacional de $4.56 hasta el jueves.

“El conflicto en Oriente Medio ha estado en curso durante dos meses, y aunque los precios de la energía retrocedieron un poco a mediados de abril, han vuelto a acelerarse: el precio de la gasolina acaba de alcanzar un máximo anual y ha aumentado un 47% desde finales de febrero,” dijo el economista jefe de Cox Automotive, Jeremy Robb, en un comunicado. “Esos precios más altos están absorbiendo gran parte del dinero extra en los bolsillos de los consumidores, y actualmente no se vislumbra un final.”

Los precios al por menor para los consumidores tradicionalmente siguen los cambios en los precios al por mayor, que Cox pronostica que subirán a un ritmo históricamente estable de aproximadamente un 2% este año. El precio promedio de lista de un vehículo usado era de $25,390 en marzo, según Cox. Eso subió aproximadamente $100 desde febrero.

El precio medio de lista de un vehículo eléctrico usado sigue siendo más de $9,200 más alto que el mercado general, pero los minoristas de vehículos nuevos y usados han dicho que el rápido aumento de los precios de la gasolina ha llevado a un aumento en las ventas de vehículos eléctricos tras una desaceleración después del final de los incentivos federales el año pasado por la administración de Trump.

El índice de vehículos eléctricos de Manheim aumentó un 7,2% interanual y un 1,4% desde marzo.

El informe de los precios más bajos de abril sigue a un buen comienzo de la temporada de venta de primavera, impulsado por muchos consumidores que gastaron reembolsos de impuestos más altos para comprar o financiar vehículos usados, dijo Cox.