Arsenal podría enfrentar competencia del Paris St-Germain por Morgan Gibbs-White, Khvicha Kvaratskhelia es el jugador misterioso buscado por el Real Madrid, y el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, está mirando a Bernardo Silva.

Bosque de Nottingham‘s Morgan Gibbs-White, de 26 años, está en Arsenal‘s lista corta como posible alternativa a otro delantero de Inglaterra, Villa Aston‘s Morgan Rogers, de 23 años, pero los Gunners enfrentan competencia por Gibbs-White de París Saint Germain. (Sol), externo

del PSG El extremo de Georgia Khvicha Kvaratskhelia, de 25 años, es el jugador misterioso por el que Florentino Pérez planea mudarse en caso de ganar. el real madrid elección presidencial, creen fuentes cercanas al club español. (Charla en equipo), externo

Nuevo real madrid El técnico José Mourinho quiere fichar a Bernardo Silva tras la marcha del centrocampista portugués de 31 años ciudad de manchester al final de la temporada. (AS – en español), externo

El agente de Jurgen Klopp dice que el alemán no quiere “trabajar como entrenador en un club” después real madrid El candidato presidencial Enrique Riquelme dijo que planeaba hacer un movimiento a favor del exjefe del Liverpool si fuera elegido. (Sky Sports Alemania), externo

Tottenham siguen interesados ​​en Savinho y el extremo brasileño, de 22 años, presionará para que se traslade ciudad de manchester Rechazó una oferta de los Spurs el verano pasado. (Espejo), externo

Liverpool‘s Federico Chiesa dice que necesita jugar más y el delantero italiano, de 28 años, hablará con el nuevo técnico de los Rojos, Andoni Iraola, antes de decidir su futuro. (Gazzetta dello Sport – en italiano), externo

Liverpool no buscan vender Rio Ngumoha a pesar de Bayern de Múnich Según se informa, está explorando una movida de verano para el extremo inglés de 17 años. (Deportes del cielo), externo

Newcastle United‘s El extremo inglés Harvey Barnes, de 28 años, se ha convertido en el objetivo de Villa Aston. (Información privilegiada sobre fútbol), externo

Leeds United y ciudad de ipswich compiten para fichar al portero inglés Nick Pope, de 34 años, procedente Newcastle. (Sol), externo

Russell Martin está en conversaciones avanzadas con ciudad de leicester Mientras el inglés sopesa volver a dirigir la League One. (Telegraph – se requiere suscripción), externo