Los trabajadores del estadio SoFi votan para autorizar la huelga antes del Mundial

alternar título Jae C. Hong/AP

Un grupo de trabajadores del estadio SoFi en Los Ángeles votó a favor de autorizar una huelga, ya que el lugar albergará el primer partido estadounidense de la Copa del Mundo la próxima semana.

El sindicato que representa a los trabajadores dijo el viernes que sus miembros, incluidos cajeros, trabajadores de concesiones, camareros, lavaplatos, cocineros y encargados de comidas, votaron el 96% a favor de una huelga. “Los trabajadores podrían abandonar el trabajo en cualquier momento si no se cumplen sus demandas”, dijo UNITE HERE Local 11.

Las demandas de los trabajadores incluyen salarios más altos, seguridad en el trabajo y protecciones contra la subcontratación y otras amenazas potenciales a la erosión de los empleos sindicales. Una de las principales preocupaciones entre los trabajadores es el papel de los agentes federales de inmigración en los juegos, en medio de la agresiva represión migratoria de la administración Trump. Como parte de las negociaciones, UNITE HERE Local 11 ha pedido a la FIFA que exija que tanto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos como la Patrulla Fronteriza no desempeñen ningún papel en la Copa Mundial.

Yolanda Fierro, miembro del sindicato que trabaja en SoFi, dijo en un comunicado el viernes que está dispuesta a hacer huelga si no se llega a un acuerdo.

“Los aficionados de todo el mundo vendrán esperando un evento inolvidable y estamos orgullosos de que eso suceda”, dijo Fierro. “Pero ningún trabajador debería temer ser separado de su familia o preocuparse por la actividad peligrosa de ICE mientras simplemente hace su trabajo. Merecemos sentirnos seguros, respetados y protegidos en el trabajo”.

Las negociaciones entre el sindicato y Legends Global, que gestiona los servicios de hospitalidad en el estadio SoFi, así como la FIFA, continuarán el lunes, dijo el sindicato.

La selección masculina de Estados Unidos competirá contra Paraguay en el estadio el 12 de junio.

Kurt Petersen, copresidente de UNITE HERE Local 11, dijo a Associated Press que las negociaciones han avanzado a un ritmo “glacial” y que ha habido un acuerdo sobre aumentos del salario mínimo para cocineros y lavaplatos.

NPR contactó a FIFA y Legends Global para hacer comentarios el sábado, pero aún no ha recibido respuesta.

Legends Global dijo a la AP en un comunicado que espera “ofrecer una excelente experiencia de hospitalidad a los aficionados en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en el estadio SoFi”.

El sheriff del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo a principios de esta semana que un funcionario local del Departamento de Seguridad Nacional le dijo que agentes federales estarían en la Copa del Mundo para garantizar la seguridad de los juegos, pero que no realizarían controles de inmigración.

“Se necesitará de todos nosotros para asegurarnos de que todas las sedes, los eventos con y sin alcance, sean seguros. Pero con respecto a la aplicación de la ley de inmigración civil, nos dijeron que eso específicamente no ocurriría en ninguno de los juegos”, dijo.

Luna continuó: “Todo eso está sujeto a cambios, pero confío en que me estén dando la información adecuada porque si eso comienza a ocurrir, vamos a tener una serie de problemas completamente nuevos”.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, dijo durante una entrevista transmitida por Fox News el lunes que ICE y otras agencias federales estarían presentes en los partidos “no por inmigración sino por amenazas terroristas”.

En una declaración a NPR el sábado, la subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, no confirmó si los agentes realizarían controles de inmigración en los juegos.

“El DHS trabajará con nuestros socios locales y federales para asegurar la Copa Mundial de la FIFA 2026, de acuerdo con la ley federal y la Constitución de los EE. UU., como lo hacemos con cada evento deportivo importante “para garantizar que todos los fanáticos tengan” una experiencia segura e inolvidable”.

El departamento también refirió a NPR una publicación de ICE en las redes sociales del mes pasado, que decía que sus agentes “desempeñarán un papel fundamental en la lucha contra [sic] la trata de personas y detener la venta de mercancías y billetes falsificados”.

La competición internacional comienza el 11 de junio e incluye 78 partidos jugados en todo Estados Unidos.