Ganancias de Restaurant Brands International superan estimaciones, impulsadas por la recuperación de Burger King

El miércoles, Restaurant Brands International informó ganancias e ingresos superiores a lo esperado, impulsados por otro trimestre de fuerte crecimiento internacional y una exitosa recuperación en Burger King U.S. Sin embargo, la compañía enfrenta posibles desafíos, como los altos costos de la carne de res que probablemente se mantendrán más tiempo de lo previsto y el debilitamiento del sentimiento del consumidor debido a la guerra entre EE. UU. e Irán. Las acciones de la compañía cayeron aproximadamente un 5% en la negociación matutina. Aquí está lo que la compañía reportó en comparación con lo esperado por Wall Street, según una encuesta de analistas de LSEG:

– Ganancias por acción: 86 centavos ajustados frente a los 82 centavos esperados – Ingresos: $ 2,26 mil millones frente a los $ 2,24 mil millones esperados Restaurant Brands informó un ingreso neto atribuible a accionistas comunes del primer trimestre de $ 338 millones, o 97 centavos por acción, frente a $ 159 millones, o 49 centavos por acción, del año anterior.

Excluyendo gastos no recurrentes y otros ítems, la empresa de restaurantes ganó 86 centavos por acción.

Los ingresos aumentaron un 7% a $ 2,26 mil millones.

Las ventas en tiendas comparables de Restaurant Brands aumentaron un 3,2% en el trimestre, impulsadas por un fuerte crecimiento en las ubicaciones de Burger King en EE. UU. y los restaurantes internacionales de la compañía.

Fuera de EE. UU. y Canadá, el negocio internacional de Restaurant Brands vio un aumento de las ventas en tiendas comparables del 5,7%, superando las estimaciones del 5,1% de crecimiento proyectado por los analistas de Wall Street encuestados por StreetAccount. Los restaurantes internacionales de Burger King, que representan la mayor parte del segmento, vieron un aumento del 5,4% en las ventas en tiendas comparables.

Burger King informó un crecimiento de las ventas en tiendas comparables del 5,8%, superando las estimaciones de StreetAccount de un aumento del 3,5%. El negocio de Estados Unidos de la cadena ha estado renovando sus restaurantes, mejorando los ingredientes de su Whopper y ofreciendo artículos de valor consistentes.

“En este momento hay éxitos notables en la industria, y eso incluye a Burger King, que está obteniendo grandes números”, dijo Patrick Doyle, presidente de Restaurant Brands, en la llamada. “Y hay otros en la industria donde las cosas claramente se están volviendo peores y están perdiendo participación en el mercado”.

Las ventas en tiendas comparables de Tim Hortons aumentaron un 1,6%, por debajo de las estimaciones de StreetAccount del 2,5% de crecimiento. El CEO de Restaurant Brands, Josh Kobza, dijo que las tormentas de nieve en enero y las preocupaciones económicas más amplias de los consumidores afectaron las ventas de la cadena de café canadiense, aunque aún superó a la categoría de café general en Canadá.

Popeyes nuevamente fue el rezagado de la cartera durante el trimestre. La cadena de pollo frito informó una disminución de las ventas en tiendas comparables del 6,5%, una caída más pronunciada de lo previsto por Wall Street y su mayor caída trimestral en años.

Frente a una mayor competencia y consumidores más conscientes del valor, Popeyes intenta revivir las ventas centrándose en sus operaciones y menú principal. Las ventas en tiendas comparables de la cadena deberían comenzar a crecer nuevamente en la segunda mitad del año, dijo Kobza a analistas en la llamada de conferencia.