Rescue operation in the Río de la Plata: a sei whale stranded off San Isidro – Noticias Ambientales

A tu eres ballena acerca de siete metros Long fue encontrado con vida después de ser varado en las costas de san isidrocerca del Pasaje del Sueco y el RÃ­o de la Plata.

Tras la alerta, personal del Guardia Costera de San Isidro movilizó barcos y llamó a especialistas de la Tema y Ceto bases para ayudar al animal y lograr su volver a aguas profundas.

Un equipo liderado por el coordinador de Temaikèn, JosÃ© Luis Torresevaluó el estado de salud del cetáceo y ejecutó el maniobras de liberación. Las tareas dependían en gran medida de la comportamiento de mareaaprovechando la subida del nivel del agua para facilitar la reingreso del ejemplar al río sin provocar complicaciones adicionales.

Un hallazgo excepcional

La presencia de un tu eres ballena (Balaenoptera boreal) en esta área es inusualcomo habita normalmente aguas oceánicas profundas. Esta especie representa la tercer cetáceo más grande del mundo (superada sólo por la ballena azul y la ballena de aleta), alcanzando más 18 metros en la edad adulta y alimentándose krill y pez pequeño.

Los especialistas señalan que estos excepcionales varamientos en el costa bonaerense A menudo se deben a factores como desorientacióncambios en corrientes marinas, enfermedades o buscar comida. En los últimos años, el aumento de estos incidentes ha llevado a operaciones conjuntas entre la Guardia Costera, científicos y expertos en fauna marina.