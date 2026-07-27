El voleibol gana el undécimo premio académico consecutivo por equipos AVCA – Creighton University Athletics

El equipo de voleibol de la Universidad de Creighton 2025 ha sido honrado por la Asociación Estadounidense de Entrenadores de Voleibol como ganador del Premio Académico del Equipo AVCA 2026.

El reconocimiento general número 21 de Creighton es la undécima temporada consecutiva que se otorga. Los 21 reconocimientos generales de CU están empatados en el puesto 18 en la historia de la NCAA y lideran todos los programas de BIG EAST. Los Bluejays fueron reconocidos anteriormente en 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 2023, 2024 y 2025.

El premio, iniciado en el año académico 1992-93, honra a los equipos que demostraron excelencia en el aula al mantener un GPA acumulativo de al menos 3.30. Hubo 227 escuelas de la División I que calificaron para el honor en 2025-26, incluidos nueve equipos de la Conferencia BIG EAST. Los 11 honores consecutivos de Creighton están empatados con Providence y Seton Hall en la cuarta racha activa más larga en el BIG EAST, solo detrás de DePaul (19), Villanova (16) y St. John’s (13).

El equipo de voleibol Bluejay tuvo un GPA de 3,54 el otoño pasado y un GPA de 3,46 en la primavera, y posee un GPA acumulativo de 3,45. Trece mujeres diferentes fueron nombradas en la Lista del Decano de Creighton (3.50 GPA o mejor) al menos un semestre durante el año académico 2025-26, y cuatro mujeres diferentes obtuvieron un GPA perfecto de 4.00 al menos una vez el año pasado.

Creighton obtuvo su decimocuarto viaje consecutivo al Torneo de la NCAA el otoño pasado y terminó la temporada 2025 con un récord de 28-6. Los Bluejays ganaron su duodécimo título consecutivo de BIG EAST en la temporada regular y al mismo tiempo capturaron el título del Torneo BIG EAST por undécima vez en las últimas 12 temporadas.

Creighton es una de las 15 escuelas que terminaron el año pasado en la encuesta AVCA Top 25 y recibió un Premio Académico del Equipo AVCA, una lista que incluía Arizona State, Baylor, Creighton, Indiana, Iowa State, Kansas, Minnesota, Nebraska, Carolina del Norte, Pittsburgh, SMU, Stanford, USC, Tennessee y Texas. Creighton, junto con Nebraska y Stanford, son los únicos programas del país que ganaron un Premio Académico del Equipo AVCA y fueron clasificados en la encuesta AVCA Top 25 de fin de año en cada una de las últimas cinco temporadas.

“No es una sorpresa ver que nuestro deporte tiene más de 1,400 equipos ganando nuevamente el Premio Académico de Equipo AVCA esta temporada”, dijo el director ejecutivo de AVCA, Jaime Gordon. “Estamos agradecidos por la dedicación de los entrenadores y jugadores que hacen del éxito tanto en el aula como en la cancha el alma de sus programas”.

CU abre la temporada 2026 el 16 de agosto con un partido de exhibición contra Dakota del Sur y abrirá la temporada regular en Sioux Falls, SD, del 28 al 30 de agosto con partidos televisados ​​a nivel nacional contra Purdue, Minnesota y USC.