Operaciones conjuntas de EE. UU. matan a 200 insurgentes y comandantes de terrorismo en el noreste – DHQ

Operaciones conjuntas contra el terrorismo entre las Fuerzas Armadas nigerianas y el Comando África de los Estados Unidos (AFRICOM) han resultado en la eliminación de varios comandantes terroristas y más de 200 insurgentes en el noreste de Nigeria, según reveló el Cuartel General de la Defensa (DHQ). Samaila Uba, Director de Información de Defensa, hizo esta revelación durante un debate en X Space organizado conjuntamente por el DHQ y el Comando África de los Estados Unidos el martes para informar a los nigerianos sobre el progreso y los resultados de la colaboración en curso contra el terrorismo entre ambos países. Según Uba, las operaciones conjuntas, que comenzaron a principios de este año, han mejorado significativamente las acciones militares basadas en inteligencia contra grupos terroristas que operan en la región, lo que ha llevado al desmantelamiento de redes terroristas, destrucción de enclaves insurgentes y perturbación de la infraestructura logística que apoya sus actividades. Explicó que la asociación también ha fortalecido las capacidades de vigilancia y reconocimiento, permitiendo a las fuerzas de seguridad identificar y neutralizar amenazas de manera más efectiva. “La asociación también ha fortalecido la preparación operativa de las tropas nigerianas a través de programas de entrenamiento especializados, iniciativas de fusión de inteligencia, compromisos de planificación conjunta y educación militar profesional”, dijo Uba. Señaló que la colaboración ha proporcionado un apoyo crítico a las operaciones militares en curso en el noreste y otros teatros operativos, contribuyendo a una serie de éxitos recientes contra grupos insurgentes. A pesar de los avances registrados, Uba subrayó que la lucha contra el terrorismo es un compromiso a largo plazo que requiere una cooperación sostenida entre las partes interesadas. “Si bien se han logrado progresos significativos, reconocemos que la lucha contra el terrorismo es un esfuerzo continuo. “La cooperación mejorada, el intercambio de inteligencia, el desarrollo de capacidades y el apoyo público siguen siendo fundamentales. Confiamos en nuestra capacidad colectiva para enfrentar las amenazas emergentes y asegurar un futuro más pacífico”, añadió. La divulgación proporciona una nueva visión de la escala de cooperación entre Nigeria y Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, especialmente en regiones afectadas por las actividades de Boko Haram y la Provincia del África Occidental de Estado Islámico (ISWAP). Rebecca Heyse, Directora de Asuntos Públicos del Comando África de Estados Unidos, reafirmó el compromiso de Washington de apoyar a Nigeria en la abordaje de desafíos de seguridad compartidos. Heyse enfatizó que la asociación se basa en un acuerdo mutuo y respeto por la soberanía de Nigeria, destacando que todas las actividades estadounidenses en el país se llevan a cabo a invitación del gobierno nigeriano. “Estamos aquí por invitación del gobierno de Nigeria, y nuestras actividades se acuerdan en el marco del grupo de trabajo conjunto de Estados Unidos-Nigeria. “Mientras sigan existiendo amenazas a la seguridad compartidas y el acuerdo del marco del grupo de trabajo conjunto siga siendo valioso para ambos países, Estados Unidos promete nuestra asociación. “A medida que continuamos compartiendo inteligencia y entendemos las actividades terroristas dentro de Nigeria, cada vez que podamos actuar de acuerdo con el marco del grupo de trabajo conjunto, Estados Unidos se compromete a ser un buen socio, pero siempre estaremos alineados con ese marco del grupo de trabajo conjunto”, dijo. En febrero, Estados Unidos desplegó alrededor de 200 tropas en Nigeria como parte de los esfuerzos de colaboración en seguridad en curso. El despliegue siguió a renovadas preocupaciones sobre actividades terroristas en partes del país y se produjo poco después de que Nigeria fuera redesignada como un País de Preocupación Particular (CPC) por la administración del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La asociación de seguridad ya ha generado resultados operativos notables. El 25 de diciembre, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques aéreos en dos enclaves terroristas ubicados en el área forestal de Bauni en el Área de Gobierno Local de Tangaza del Estado de Sokoto. Más recientemente, en mayo, una operación conjunta nigeriano-estadounidense habría llevado a la muerte de Abu-Bilal Al-Minuki, identificado como el segundo al mando de la red terrorista del Estado Islámico, durante un asalto a su escondite en el Estado de Borno.