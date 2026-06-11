Los futuros millonarios de SpaceX están listos para gastar grandes sumas en casas de lujo, relojes y viajes en jet privado.

El IPO de SpaceX se espera que genere miles de nuevos millonarios y varios nuevos multimillonarios. Si bien los empleados actuales y anteriores no podrán vender sus acciones de inmediato, algunos ya están planeando cómo gastar su fortuna. Esta nueva riqueza podría tener un efecto dominó en los mercados de propiedades de lujo cerca de las sedes de SpaceX y aumentar el gasto en relojes, alquiler de jets privados y otros símbolos de estatus, según expertos consultados por CNBC.

El agente inmobiliario Gerard Bisignano dijo que recientemente ha recibido consultas de varios empleados de SpaceX de toda la vida que buscan casas en el área de South Bay, California. Tienen entre mediados de los 30 y principios de los 40 años, dijo. Bisignano espera que muchos empleados de SpaceX compren casas de alta gama en la zona.

Por otro lado, el agente de bienes raíces de Texas, Gary Dolch, dijo que está viendo un interés similar por parte de los empleados de SpaceX en el área metropolitana de Austin, con el campus de Bastrop de SpaceX ubicado a unas 30 millas del centro de la ciudad. Algunos planean comprar pronto después de tomar un préstamo con garantía, mientras que otros están esperando que termine el período de bloqueo del IPO.

En cuanto a los gustos de los posibles compradores de viviendas, desde lujosos condominios en el lago Austin o el lago Travis hasta ranchos de 1,000 acres más lejos de la ciudad, Dolch dijo que es optimista de que el IPO impulsará el mercado de lujo en Austin.

John Shmerler, CEO de The 1916 Company, una tienda de relojes y joyas de lujo, dijo que los clientes que han estado esperando durante años a menudo están dispuestos a pagar un precio premium por relojes de marcas emblemáticas como Patek Philippe y F.P. Journe.

En cuanto a la celebración del evento de liquidez, Las Vegas es la elección principal, especialmente para los vuelos más jóvenes sin hijos, según Kolin Jones, fundador y CEO de Amalfi Jets. Miami y Cabo San Lucas, México, también son destinos populares. Para aquellos que desean llevar a toda la familia de vacaciones, Aspen, Colorado, y el Parque Nacional de Yellowstone son opciones populares.

Con clientes recién adinerados, el equipo de ventas de Amalfi Jets a veces recibe llamadas de seguimiento de gestores de patrimonios pidiendo cancelar el alquiler de sus clientes o bajar a jets más pequeños, dijo Jones.

[“The SpaceX IPO could mint thousands of new millionaires and multiple new billionaires.” – La afirmación fue corroborada con detalles sobre cómo los empleados de SpaceX podrán gastar su fortuna y el impacto en los mercados de propiedades de lujo cercanos a las sedes de la empresa.]