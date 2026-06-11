Los hombres de Canadá caen 3-2 ante Alemania en el primer partido de la Liga de Naciones de Voleibol – Medicine Hat News

Por Canadian Press el 10 de junio de 2026.

El alemán Tobias Brand (22) remata el balón mientras los canadienses Max Elgert (9), Danny Demyanenko (6) y Eric Loeppky (80) bloquean, en la acción de la Liga de Naciones de Voleibol en Ottawa, el miércoles 10 de junio de 2026. LA PRENSA CANADIENSE/Justin Tang El alemán Tobias Brand (22) remata el balón mientras los canadienses Max Elgert (9), Danny Demyanenko (6) y Eric Loeppky (80) bloquean, en la acción de la Liga de Naciones de Voleibol en Ottawa, el miércoles 10 de junio de 2026. LA PRENSA CANADIENSE/Justin Tang

OTTAWA – El equipo de voleibol masculino de Canadá abrió su temporada de la Liga de Naciones de Voleibol con una derrota por 3-2 (24-26, 25-19, 20-25, 25-21, 15-13) ante Alemania el miércoles. Alemania lideró en puntos de ataque (62-57) y cometió menos errores (30-37). Los puntos de servicio estuvieron igualados a tres cada uno, pero Canadá lideró en puntos de bloqueo (14-7). Eric Loeppky lideró a Canadá con 15 puntos, seguido por Sharone Vernon-Evans con 14. “Estoy orgulloso de los muchachos; pelearon duro en un juego en el que nos presionamos mucho, tal vez demasiado. Creo que es una situación normal y solo tenemos que tomarlo un juego a la vez”, dijo el entrenador en jefe de Canadá, Dan Lewis. Probablemente fallamos y jugamos en las que podríamos ser mejores”, agregó Lewis. “Estamos combinando este grupo (de jugadores) mayores y más jóvenes, así que estoy emocionado por esta semana”. Filip John y Tobias Brand de Alemania lideraron a todos los anotadores con 19 puntos cada uno. Canadá jugará contra Francia el jueves en TD Place.



La prensa canadiense



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