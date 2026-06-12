Locura de BTS lista para impulsar la economía de Corea del Sur hasta el futuro

Locura de BTS lista para impulsar la economía de Corea del Sur...

El grupo de Kpop BTS posa para fotografías a su llegada al concierto “BTS The Comeback Live Arirang” en el centro de Seúl, Corea del Sur, el 21 de marzo de 2026. Handout | Via Reuters

El viernes, decenas de miles de fans de BTS descenderán sobre Busan, Corea del Sur, mientras el grupo de siete miembros realiza su segunda parada en el país como parte de su gira mundial Arirang.

Llegarán con palos de luz, pancartas, boletos y dinero para gastar.

La cultura pop que causa un impacto económico no es algo nuevo. El término “Swiftnomics” se convirtió en un término corto para el impacto de la gira Eras de Taylor Swift, que llenó hoteles, restaurantes y estadios en todo el mundo.

Ahora, la correduría surcoreana NH Securities tiene un término para BTS: Bangtan-nomics, un acrónimo de “Bangtan,” del nombre del grupo en coreano, y “economics.”

NH describió la ruta de gasto de los fans de la siguiente manera: primero la fandom en línea se convierte en streaming, álbumes y mercancía, para luego expandirse a belleza coreana, comida, moda y finalmente turismo.

En una nota del 21 de mayo, la correduría dijo que el 84% de ARMY global —la base de fans de BTS— son adolescentes y veinteañeros. A medida que envejecen y adquieren más poder adquisitivo, estos fans podrían venir a Corea y contribuir a su economía a través del gasto turístico.

De hecho, NH predice que para 2040, el gasto de los fans de BTS podría contribuir hasta 0.35 puntos porcentuales al año al PIB de Corea del Sur.

Para poner un número a eso, el 0.35% del PIB nominal de Corea del Sur en 2024 es aproximadamente $6.58 mil millones, según cálculos de CNBC.

Algunos números iniciales para “Bangtan-nomics” son prometedores. Los medios surcoreanos, citando datos gubernamentales, dijeron que los fans que vinieron al primer concierto de BTS en abril probablemente permanecerían más tiempo y gastarían más que los turistas que no vinieron a un concierto.

Esto es respaldado por un artículo de 2019 escrito por Pyun Ju Hyun, profesor de negocios internacionales y economía en la Universidad de Corea. Pyun encontró que los conciertos de BTS en Corea del Sur atrajeron a muchos turistas extranjeros, generando gastos adicionales en el país.

El artículo de Pyun, enviado a CNBC, encuestó a asistentes extranjeros al concierto en Seúl, y encontró que el 98% dijo que planeaba volver a Seúl en los próximos cinco años. Dos tercios dijeron que planeaban regresar a Seúl cinco o más veces en los próximos cinco años.

Para los conciertos en Busan, la demanda de alojamiento aumentó tanto que el gobierno de la ciudad tuvo que intervenir para frenar el aumento de precios entre los comerciantes y abrir más locales para albergar la gran cantidad de fans.

Pronosticando el impacto

Si bien es razonable esperar que BTS y la ola Hallyu más amplia contribuyan al PIB, es “demasiado simplista” asumir que esta trayectoria está garantizada, dijo Natalia Grincheva, profesora asociada en la Escuela de Industrias Creativas de Lasalle Singapur.

La geopolítica es un riesgo. En 2016, China impuso una llamada “soft ban” a las exportaciones culturales de Corea después de que Seúl desplegara el sistema de misiles antiaéreos THAAD de EE.UU., restringiendo las actuaciones de grupos de K-pop en China continental.

Además, el comportamiento de los fans está impulsado principalmente por los lazos emocionales, que son inherentemente inestables, dijo Grincheva.

“[Si bien el] modelo de NH ofrece una trayectoria plausible, cualquier pronóstico creíble debe tener en cuenta estos factores disruptivos no lineales en lugar de asumir un canal económico fluido desde la fandom juvenil hasta el gasto maduro,” dijo.

Sin embargo, esto no significa que Bangtan-nomics sea imaginario.

Junto con el cine, la televisión, la belleza y la comida surcoreana, podría contribuir al poder económico durante mucho tiempo, según Jonathan McClory, socio gerente de Sanctuary Counsel y especialista en soft power.

BTS es “una parte muy exitosa de un ecosistema muy exitoso”, dijo.