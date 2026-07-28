Jefe del FMI dice que Argentina está mejor posicionada para cumplir con sus obligaciones de deuda bajo Milei

BUENOS AIRES, Argentina (AP) — La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, elogió el lunes las políticas de austeridad y la agenda de reformas del presidente argentino Javier Milei, diciendo que han restaurado la confianza del mercado en un país considerado durante mucho tiempo como un moroso en serie de su deuda soberana.

Georgieva, la primera directora del FMI que visita Buenos Aires en ocho años, expresó su confianza en que Argentina pueda cumplir con sus obligaciones de deuda. Como el mayor deudor del fondo con alrededor de 58 mil millones de dólares en préstamos pendientes del FMI, Argentina enfrenta un período de pago clave que comienza el próximo año, cuando se espera que Milei busque la reelección.

“Argentina está en una posición mucho más fuerte, y esto es el resultado del arduo trabajo del gobierno y la perseverancia y sacrificio del pueblo argentino”, dijo Georgieva en una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Georgieva recordó que la deuda de Argentina fue uno de los primeros temas discutidos cuando asumió como directora gerente del FMI en 2019.

“Estábamos debatiendo si el país sería capaz de seguir pagando sus obligaciones de deuda con todos. Ésa no es la pregunta que deberíamos hacernos hoy”, afirmó.

La visita de Georgieva se produce en un momento en que las perspectivas económicas de Argentina han mejorado, con un aumento de los precios de los bonos, un aumento de las reservas del banco central y una caída de la inflación. La inflación anual se ha desacelerado al 33%, muy por debajo del 210% cuando Milei asumió el cargo a fines de 2023. La semana pasada, Moody’s mejoró la calificación crediticia soberana de Argentina, meses después de mejoras similares de S&P y Fitch.

“Lo que tenemos hoy es un panorama mucho más saludable”, dijo Georgieva. “La confianza del mercado ha regresado”.

Georgieva tiene previsto visitar Vaca Muerta el martes, una de las mayores reservas de petróleo y gas natural no convencional del mundo. Se espera que su desarrollo se convierta en una de las principales fuentes de ingresos de divisas de Argentina en los próximos años.

Georgieva también dijo que no ve la necesidad de desembolsos adicionales del FMI antes de las elecciones presidenciales de 2027.

“Quizá estemos en buen camino para que Argentina se una al club de mercados emergentes que han pedido prestado al Fondo, reformaron sus economías y no se endeudaron más”, dijo Georgieva.

Los inversores están observando de cerca la capacidad de Argentina para cumplir con sus próximos pagos de deuda. El país comenzará a pagar el principal de sus préstamos del FMI en septiembre, lo que se sumará a sus pagos de intereses, mientras que sus obligaciones de deuda en moneda extranjera más amplias aumentarán considerablemente en 2027.

Caputo ha dicho que el gobierno espera cubrir esos pagos con financiación de prestamistas multilaterales, ingresos de privatizaciones y préstamos internos en lugar de regresar a los mercados de capital internacionales.

A pesar de la mejora de los indicadores económicos, Milei ha enfrentado índices de aprobación en declive ya que sus políticas de austeridad han coincidido con un gasto de consumo débil, salarios estancados, una creciente deuda de los hogares y un modesto aumento del desempleo.

La caída de la popularidad del presidente ha planteado dudas sobre sus perspectivas de reelección en 2027 y ha aumentado la incertidumbre de los inversores sobre si sus reformas económicas continuarían bajo una futura administración.

Cuando se le preguntó sobre esa posibilidad, Georgieva reconoció que estos riesgos se gestionan mejor “construyendo políticas sólidas durante el tiempo que tenemos ahora… políticas que inspiren confianza entre la gente del país y la comunidad internacional”.

Georgieva también dijo que Argentina todavía tiene trabajo por hacer en áreas que incluyen la construcción, la ampliación del crédito para pequeñas empresas y las hipotecas, y la reducción del empleo informal.