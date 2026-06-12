México vence a Sudáfrica en la apertura de la Copa del Mundo con 3 tarjetas rojas.

México vence a Sudáfrica en la apertura de la Copa del Mundo...

El coanfitrión México comenzó con una victoria, venciendo a Sudáfrica 2-0 mientras daba inicio el jueves el Mundial más grande de la historia en el famoso Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Mientras fue una ocasión gozosa para México, el partido estuvo empañado por tres tarjetas rojas: dos para Sudáfrica y una para México, la mayor cantidad en un partido inaugural de la Copa del Mundo.

– Resumen de la Copa del Mundo 2026: México inicia la Copa del Mundo con victoria sobre Sudáfrica – Copa del Mundo Diaria: Actualizaciones del día de apertura

Fue la octava vez que México jugaba en el partido inaugural de un Mundial y su primera victoria en un partido inaugural, habiendo perdido anteriormente cinco y empatado dos, incluido contra el anfitrión Sudáfrica en la Copa del Mundo de 2010.

Y fue una forma adecuada de marcar la ocasión, ya que el Azteca, que recibió una renovación muy necesaria antes del torneo de 48 equipos que México coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá, se convirtió en el primer estadio en albergar tres Copas del Mundo.

“Fue una experiencia incomparable”, dijo el defensor Israel Reyes. “No creo haber tenido nunca escalofríos como los de ese día. Fue la cúspide de algo que había estado esperando y trabajando durante años en mi carrera.

“Se desarrolló exactamente como esperaba y visualizaba, un sueño hecho realidad para mí”.

Los más de 80,000 fans, en su mayoría vestidos de verde de México, no tuvieron que esperar mucho para celebrar el primer gol del torneo. Julián Quiñones disparó bajo las piernas del portero de Sudáfrica, Ronwen Williams, en menos de nueve minutos.

El gol de Quiñones, quien fue el máximo goleador de la liga saudí esta temporada, fue el más temprano en comenzar un Mundial desde que Philipp Lahm anotó para Alemania contra Costa Rica después de seis minutos en 2006.

“Estoy feliz y emocionado de haber marcado en este estadio lleno y con los fans apoyándonos todo el tiempo”, dijo. “Jugamos bien y logramos esta victoria como equipo”.

Las esperanzas de Sudáfrica de volver al partido se vieron frustradas cuando el mediocampista Sphephelo “Yaya” Sithole recibió una tarjeta roja directa al inicio del segundo tiempo después de derribar a Brian Gutiérrez en el borde del área cuando se dirigía hacia la portería.

Después de algo de frustración por parte de los fans del Azteca, el veterano delantero Raúl Jiménez se aseguró de la victoria inaugural para los coanfitriones al cabecear al gol desde corta distancia a mediados del segundo tiempo.

Con su 46° gol internacional y su primero en tres Copas del Mundo, Jiménez igualó a Jared Borgetti en el segundo lugar para la selección nacional mexicana. Está a seis goles del líder Javier “Chicharito” Hernández.

“Honestamente, no nos enfocamos en [los momentos difíciles del partido]”, dijo el suplente Érik Lira. “Tratamos de hacer nuestro trabajo y dar lo mejor de nosotros.

“Sabemos que es una gran responsabilidad, porque 11 mexicanos están representando a un país de 180 millones de personas, así que hicimos lo mejor que pudimos, y desde que el árbitro empezó el partido, salimos a ganar”.

México también le dio un debut en la Copa del Mundo al adolescente Gilberto Mora en el segundo tiempo. Con 17 años y 240 días, es el jugador más joven en jugar para México en un Mundial y el sexto más joven en la historia del torneo.

El día de Sudáfrica dio un giro aún peor cuando Themba Zwane fue expulsado por golpear a Roberto Alvarado en el rostro después de una revisión del VAR. Fue la primera vez que un equipo recibía dos tarjetas rojas en un partido de la Copa del Mundo desde que los Países Bajos y Portugal recibieron dos cada uno en 2006.

El árbitro brasileño Wilton Pereira Sampaio no había terminado aún, al dar una tercera tarjeta roja a César Montes de México en tiempo de descuento. Con tres tarjetas rojas, este Mundial ya está a solo una de igualar las cuatro de hace cuatro años en Catar.

México, que viene de una eliminación en la primera ronda en la Copa del Mundo 2022 en Catar, tiene tres puntos en el Grupo A y jugará contra Corea del Sur el 18 de junio en Guadalajara.

Sudáfrica jugará contra República Checa el mismo día en Atlanta.

Antes del primer partido del Mundial 2026, Shakira, Maná, Andrea Bocelli y una aparición sorpresa de Salma Hayek iluminaron la ceremonia de apertura.

Shakira interpretó “Dai Dai”, la canción oficial del torneo con Burna Boy, en su cuarta actuación en una ceremonia de apertura de la Copa del Mundo.

La compositora mexicano-estadounidense Lila Downs dio la bienvenida a los fans y jugadores en español, inglés y las lenguas indígenas mixteca y náhuatl.

(Contexto: México ganó su primer partido en la Copa del Mundo 2026 contra Sudáfrica, marcando el inicio del torneo más grande de la historia. Numerosas tarjetas rojas y goles emocionantes marcaron el partido inaugural.)

(Verificación de datos: La información se basa en un informe de Associated Press.)