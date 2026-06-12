Las noticias de Trump de un vistazo: otro día, otra afirmación de un inminente acuerdo de paz con Irán

Donald Trump afirmó el jueves que Estados Unidos e Irán están a punto de firmar un acuerdo de paz y anunció que cancelará nuevos ataques con misiles.

Sus comentarios se produjeron en un nuevo ataque de diplomacia pública por parte de las redes sociales, que no fue confirmado de inmediato por los líderes iraníes.

Esto está lejos de ser el primer punto que el presidente y su administración han anunciado. Estados Unidos e Irán han estado en un ciclo durante meses de acercarse poco a poco a la paz, sólo para que las conversaciones fracasen, se les señalen con el dedo, caigan bombas y las negociaciones se reanuden una vez más.

Trump ha afirmado decenas de veces que está cerca de un acuerdo y anteriormente ha dicho que los líderes iraníes habían acordado términos de paz cuando no fue así.

Un diplomático informado sobre las conversaciones dijo que el acuerdo se había acordado en gran medida hace varias semanas, pero que todavía había un “50% de posibilidades” de que colapsara. “Hay muchos posibles saboteadores”, dijo el diplomático.

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